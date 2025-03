L'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby emiliano contro la Reggiana, valevole per la trentunesima giornata di Serie B

Sergio Pace Redattore 28 marzo 2025 (modifica il 28 marzo 2025 | 16:24)

Il Sassuolo si prepara per affrontare la Reggiana nel derby emiliano valevole per la trentunesima giornata di Serie B. La sfida è in programma sabato 29 marzo con fischio d'inizio alle ore 19:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I neroverdi comandano il campionato cadetto con 69 punti, a +9 sul Pisa e a +14 sullo Spezia terzo. I granata di William Viali stazionano al quindicesimo posto con 32 punti e lottano per la salvezza.

Alla vigilia dell'atteso match, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso. Ecco le sue dichiarazioni: "La squadra sta bene, quelli che stanno bene sono operativi, mentre chi è fuori cercheremo di recuperarlo il prima possibile. Ci siamo preparati per fare le cose giuste pensando a un appuntamento bello che abbiamo, senza pensare troppo lontano, per provare a essere protagonisti. Fretta di chiudere il discorso promozione? Fretta, ansia, frenesia, non sono d'aiuto. Lo sono, invece, la voglia, la determinazione, la ferocia di voler arrivare a qualcosa di bellissimo. Questi aspetti ci possono sostenere, quindi cerchiamo di cavalcare le cose che ci aiutano rispetto a quelle che possono farlo meno".

Sassuolo-Reggiana, le parole di Grosso alla vigilia del match — Grosso, nel corso della conferenza stampa, ha poi analizzato la Reggiana e risposto ad una domanda sulle questioni extra-campo: "In una partita di calcio tutte le avversarie ci hanno creato problemi, poi bisogna cercare di trovare soluzioni insieme, per mettere sul campo quelle che sono le nostre qualità sapendo resistere a quelle degli avversari. La Reggiana è un avversario brillante, con belle caratteristiche, che ha dato del filo da torcere a tante squadre. Sicuramente si trovano in una situazione di classifica forse diversa rispetto a quella che meriterebbero con le prestazioni. Questi sono tutti campanelli d'allarme per noi che conosciamo benissimo e non saremo sorpresi perché le cose le conosciamo. Dovremo cercare di fare una grande partita per ottenere un bel risultato, che è poi quello che vogliamo.

Noi siamo di campo, ci piace il campo, proviamo a fare le cose migliori sotto quel punto di vista senza farci distrarre da altri discorsi che ci sono stati. Ovviamente ne siamo al corrente, ma come succede sempre in tutte le controversie c'è uno scambio di opinioni e vedute differenti, poi nello sport o nella vita, sono sempre le regole che valgono e devono essere seguite. Noi ci concentriamo su quello che è in nostro controllo, sul terreno di gioco, cercando di fare cose buone contro un avversario che ha delle belle qualità".

Situazione in infermeria — Il tecnico neroverde ha fatto poi il punto sulla situazione infortunati: "Sono indisponibili Thorstvedt, Skjellerup, Mazzitelli e anche Bonifazi che ha avuto un problemino in questa settimana. Abbiamo una-due incognite e cercheremo di risolvere. Se le incognite sono al 100% allora saranno a disposizione, se lo sono un po' meno daremo priorità ai giocatori che stanno bene".

Laurienté? No, le incognite sono fisiche, non tecniche. Armand sta bene, ha una grande carica, è un'arma a nostro favore rispetto alle altre sei offensive che ci teniamo stretto per fare una grande gara domani". Cristian Volpato tornerà titolare nel Sassuolo? Grosso risponde così: "Abbiamo dei ragazzi bravi davanti, come Armand e Cristian. Sarà importante chi inizia e anche chi entra, soprattutto quando hai grande qualità in avanti come abbiamo noi. Cristian è stato molto bravo la settimana scorsa, hanno iniziato bene quelli che hanno giocato e chi è entrato ha fatto altrettanto bene. Abbiamo diverse frecce nel nostro arco che cercheremo di utilizzare per fare quello che vogliamo fare, ovvero una grande partita e un bel risultato".

Ancora sulla formazione di domani: "Mi chiedete la formazione, che ancora non so. Mi porto dietro tanti dubbi perché ho tanti ragazzi bravi. Anche in difesa abbiamo dei ragazzi bravi. Stiamo sacrificando qualcuno, alla fine capiremo quali possano essere gli interpreti migliori. Non ci saranno grossi stravolgimenti, io considero tutti perché siamo una squadra e da squadra cercheremo di fare una grande prestazione perché poi le prestazioni portano sempre a dei buoni risultati".