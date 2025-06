L'allenatore dell'U13 dell'Independiente de Hernandarias, in vista del derby cittadino contro l'Atlético Hernandarias, ha dato un tocco di colore in più alla sfida trasformandosi in un re...

Sergio Pace Redattore 13 giugno 2025 (modifica il 13 giugno 2025 | 15:39)

Ulises Velázquez ha già conquistato i social con l'ultimo abito sfoggiato in occasione di un partita in Under 13 sudamericana. L'allenatore della formazione U13 paraguayana dell'Independiente de Hernandarias, in vista del clásico in trasferta contro l'Atlético de Hernandarias, ha deciso di non passare inosservato in panchina. Velázquez, infatti, si è presentato come un re, un vero e proprio monarca europeo con un vestiario a dir poco eccentrico e fantasioso.

Ulises Velázquez, allenatore dell'U-13 dei paraguayani dell'Independiente de Hernandarias, si è presentato in panchina vestito da re in occasione del derby cittadino contro l'Atletico de Hernandarias. Il suo abito eccentrico ha subito conquistato i social. (Foto di Román Pérez)

In panchina vestito da re, Velázquez conquista tutti in U13 paraguayana — Sabato 7 giugno è andato in scena il derby cittadino tra Independiente de Hernandarias e Atlético Hernandarias, gara giovanile valevole per il campionato di calcio della Liga Campaña de Fútbol del Paraná. Il tecnico dell'U13 dell'Independiente de Hernandarias, Ulises Velázquez, ha notevolmente contribuito ad aumentare il pathos e l'appeal di un match tanto sentito da quelle parti. Un clásico è pur sempre un clásico, anche a livello giovanile.

Velázquez, a modo suo, è finito per conquistare il web calamitando su di sé tutti i riflettori in vista del derby cittadino contro l'Atlético Hernandarias. Il tecnico dell'Independiente, infatti, si è presentato in campo vestito da re: "Bisogna vestirsi bene per la partita più importante", ha scherzato Velázquez. Insomma, se aveva tutta l'intenzione di distinguersi con un abito appariscente ed un look totalmente fuori dal comune in un campo di calcio, allora l'allenatore ha centrato pienamente l'obiettivo. Il suo abito è già diventato virale sui social. Possiamo ben dire che il tecnico è riuscito a dare quel tocco di colore in più al derby cittadino di Hernandarias in U13 paraguayana.

Dopo Segundo Castillo ecco Ulises Velázquez... — Con Segundo Castillo credevamo di averle viste tutte. Il 43enne allenatore degli ecuadoriani del Barcelona Sporting Club ha conquistato gli occhi dei tifosi sugli spalti in Copa Libertadores sfoggiando un look elegante e stiloso, mai visto prima nella storia del calcio. Castillo ha indossato una giacca bianca, papillon nero, gilet, pantaloni neri e scarpe lucidissime. Il tecnico ci ha poi preso gusto e anche nelle successive partite non ci ha pensato due volte a presentarsi in panchina con tutta la sua proverbiale eleganza. Ulises Velázquez non si è nemmeno avvicinato allo stile elegante di Castillo, ma con il suo abito pittoresco ha egualmente conquistato il web. Il Sudamericaci sta abituando bene. Que locura...