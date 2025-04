Dal suo ritorno in Premier League il Brentford di Thomas Frank si è guadagnato l'etichetta di "ammazzagrandi": dal Liverpool al Chelsea, dall'Arsenal ai due Manchester, ecco tutte le volte che le Bees hanno piegato le big del campionato

Sergio Pace Redattore 10 aprile 2025 (modifica il 10 aprile 2025 | 21:02)

Dalla stagione 2021/2022 c'è una piccola "grande" londinese che in Premier League, molto spesso, mette i brividi alle big. Stiamo parlando del Brentford del 51enne tecnico danese Thomas Frank, alla guida delle Bees "terribili" ormai dall'ottobre 2018 (132 vittorie, 69 pareggi e 109 ko in 310 partite complessive). Insomma, la creatura Brentford è cresciuta con Frank e il tecnico con il club, che lo ha prelevato dal Brondby IF.

Sono quattro anni che i londinesi raggiungono l'obiettivo salvezza nel massimo campionato inglese, categoria che hanno riabbracciato dopo una lunghissima assenza di ben 74 anni. In questo momento Mbeumo e compagni stazionano tranquillamente in dodicesima posizione con all'attivo 42 punti. Il Brentford non hai praticamente mai sofferto fino all'ultimo per assicurarsi la permanenza in Premier. E nel corso delle stagioni si è pure tolto lo sfizio di piegare le grandi del campionato più seguito e ricco del mondo.

Brentford, l'esordio vincente nel North London Derby contro l'Arsenal — Dicevamo della promozione in Premier League, conquistata al termine della stagione 2020/2021 grazie alla vittoria per 2-0 contro lo Swansea City nella finale playoff di Championship a Wembley (a segno su rigore Ivan Toney ed Emiliano Marcondes). Qualche mese dopo le Bees di Frank debuttarono nella massima serie in casa nel North London Derby contro l'Arsenal di Mikel Arteta (13 agosto 2021). Impegno subito proibitivo per la neopromossa qualcuno avrà pensato. Legittimo, ma quando si parla del Brentford c'è poco da stare sereni. Lo sanno bene le big della Premier. Ed eccolo qui, il primo colpaccio contro una grande: Arsenal piegato 2-0 dalle reti di Sergi Canos e Christian Norgaard, uno dei tanti danesi che hanno e che continuano a caratterizzare l'ossatura e l'anima della squadra. Impatto devastante delle Bees al loro ritorno in Premier.

Brentford, fermato anche il Liverpool — Anche il Liverpool di Jurgen Klopp ha dovuto frenare e cedere il passo al Brentford "ammazzagrandi". Sì perché alla sesta giornata della stagione 2021/2022 le Bees hanno nuovamente dettato legge davanti al proprio pubblico dopo aver messo ko l'Arsenal all'esordio. La squadra di Frank ha infatti costretto i Reds ad un clamoroso e pirotecnico 3-3 (25 settembre 2021) con le reti di Ethan Pinnock, Vitaly Janelt e Yoane Wissa (di Diogo Jota, Mohamed Salah e Curtis Jones le reti del Liverpool). Poco più di un anno dopo, il 2 gennaio 2023, in occasione del diciannovesimo turno di Premier, i biancorossi sono andati pure oltre.

Al Community Stadium il pubblico di casa ha potuto festeggiare un successo inatteso quanto entusiasmante. L'autorete di Ibrahima Konaté e il bis di Yoane Wissa hanno indirizzato il match verso i binari giusti, il gol di Alex Oxlade-Chamberlain sembrava essere il preludio ad una rimonta dei Reds. Niente di tutto questo, perché a sigillare una vittoria storica contro il Liverpool ci ha pensato all'84' il camerunese, diventato ormai un simbolo del club, Bryan Mbeumo.

Il Chelsea la big più battuta dalle Bees — Il West London Derby sta molto a cuore ai tifosi del Brentford. Se non altro perché contro il Chelsea le Bees hanno firmato il maggior numero di successi contro una big della Premier. Sono tre, infatti, le vittorie ottenute contro i Blues nelle ultime quattro stagioni. Si parte dal clamoroso 4-1 rifilato al Chelsea dell'allora tecnico Thomas Tuchel a Stamford Bridge (2 aprile 2022).

Una rimonta pazzesca, quasi surreale quella della squadra di Frank. Un gruppo mai domo che, nonostante il vantaggio dei Blues a firma di Antonio Rudiger ad inizio ripresa, ha saputo rimboccarsi le maniche e demolire un avversario decisamente più forte. Sulla carta, però, visto che nel giro di quattro minuti Vitaly Janelt e Christian Eriksen hanno messo la freccia. Sempre Janelt, centrocampista tedesco con il vizio del gol, ha timbrato al 60' la sua doppietta personale. Mancava un quarto gol per arrotondare il risultato. Ci ha pensato Wissa a tre minuti dal 90'.

Praticamente un anno dopo, il 26 aprile 2023, è avvenuto il "sacco di Stamford Brige" 2.0. Al trentatreesimo turno di campionato il Brentford compie un'altra impresa contro il Chelsea. L'autorete di César Azpilicueta e la firma di Bryan Mbeumo decidono la gara dello Stamford Bridge. Quanto tremano i tifosi del Chelsea tutte le volte che si presenta il Brentford...

Sette mesi dopo, il 28 ottobre 2023, ecco lo stesso copione. Al decimo turno di Premier i londinesi si presentano a Stamford Bridge contro il Chelsea dell'allora tecnico Mauricio Pochettino. Altro successo delle Bees, stesso risultato di sette mesi prima (2-0 a firma di Pinnock e Mbeumo).

Anche i due Manchester cadono... — Potevano mancare nella collezione degli scalpi eccellenti i due Manchester? Certo che no. Tra United e City sono stati i Red Devils a cadere per primi in un match contro le Bees. E il rumore è stato fragoroso. Seconda giornata di campionato della stagione 2022/2023 (13 agosto 2022). Al Community il Manchester United dell'allora allenatore Erik Ten Hag si presenta con il ritorno del figliol prodigo Cristiano Ronaldo, supportato alle spalle da una trequarti da far tremare le vene e i polsi (Marcus Rashford-Bruno Fernandes-Jadon Sancho).

Goleada in vista? Sì c'è stata, ma ad opera del Brentford. I londinesi hanno letteralmente dominato la prima frazione di gioco con un calcio bello, offensivo e divertente. Ma, soprattutto, produttivo. Il tabellone a fine primo tempo diceva 4-0 per i padroni di casa (Joshua Dasilva, Mathias Jensen, Ben Mee e Bryan Mbeumo). Praticamente quattro mesi dopo è toccato al Manchester City di Pep Guardiola fare i conti con l'uragano londinese. In occasione della sedicesima giornata di Premier, i Citizens ospitano le Bees all'Etihad, subito ammutolito dal centro di Ivan Toney al 16'. Poco prima dell'intervallo il pareggio del City con Phil Foden. Il capitano delle Bees, ora all'Al-Ahli, ha preso per mano la sua squadra e all'ultimo respiro, all'ottavo dei dieci minuti di recupero, battendo nuovamente Ederson ha scritto una nuova pagina di storia del manuale a tinte biancorosse "L'arte di ammazzare le grandi".

Nella stagione 2022/2023 il Brentford ha ottenuto il miglior piazzamento in Premier, nono a quota 59 punti. Il finale di quel campionato per le Bees è stato a dir poco pazzesco con cinque vittorie, di cui tre consecutive, nelle ultime sei giornate. Dopo il 3-1 al Tottenham in trasferta del 20 maggio 2023 (doppietta di Mbeumo e tris di Wissa dopo l'iniziale vantaggio degli Spurs con Harry Kane) i londinesi hanno chiuso come meglio non avrebbero potuto fare. In casa, davanti al proprio pubblico, battendo 1-0 il Manchester City con gol vittoria di Ethan Pinnock siglato all'85'. Sì, i gran finali in un film esistono per davvero...