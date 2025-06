Per l'iconico ex portiere-attaccante messicano, Jorge Campos, sta per iniziare una nuova esperienza dopo più di vent'anni lontano dal calcio professionistico. A 58 anni la prima volta in Europa...

Sergio Pace Redattore 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 15:06)

Chiamatelo pure "Mister versatilità". Con i guanti tra i pali o attaccante pronto a sfondare la porta avversaria, per il mitico Jorge Campos non c'è alcuna differenza. Il 58enne iconico ex portiere messicano, dopo oltre vent'anni lontano dal calcio professionistico, è pronto a tornare in campo.

Jorge Campos, c'è la firma con il club di quinta serie spagnola — A 58 anni non si è ancora troppo vecchi per pensare ad un ritorno in campo in grande stile. Chiedete pure a Jorge Campos, ex portiere messicano famoso per la sua versatilità in campo. Perché sì, oltre alle sue qualità tra i pali, Campos non ha mai nascosto le sua abilità da attaccante. Il classe 1966, originario di Acapulco de Juárez, ritiratosi nel gennaio 2004 a 38 anni, ha deciso dopo oltre vent'anni di tornare in campo.

LONDRA, INGHILTERRA - 24 SETTEMBRE: L'ex portiere del Messico Jorge Campos arriva sul Green Carpet prima dei The Best FIFA Football Awards alla Royal Festival Hall il 24 settembre 2018 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Un ritorno straordinario e a dir poco sorprendente. Campos è stato infatti ingaggiato dal Mexico FC, club militante nella Tercera División RFEF spagnola, ovvero la quinta serie del campionato spagnolo. Dopo l'ultima esperienza con il Puebla, l'ex portiere è pronto dunque a vivere una nuova esperienza professionale e di vita. Perché sì, questa sarà la sua prima esperienza nel calcio europeo.

Questo il comunicato con cui il club spagnolo ha reso noto l'arrivo di Jorge Campos in vista della prossima stagione: "Siamo felici di accogliere una delle leggende più grandi del calcio messicano, Jorge Campos. Questo portiere-attaccante unico, icona a livello mondiale, porterà un valore enorme al Mexico FC in questa stagione. Sotto la guida dell’allenatore Gonzalo Cuenca, recentemente confermato fino al 2026, Campos si unirà a una rosa che vanta diversi giocatori con esperienza nella Liga de Expansión MX e nei settori giovanili messicani".

Le dichiarazioni di Jorge Campos dopo l'ufficialità — Evidentemente grato ed entusiasta per questa nuova opportunità Jorge Campos. Ecco le sue dichiarazioni dopo l'ufficialità dell'ingaggio da parte del Mexico FC: "Questa è la grande occasione che aspettavo per giocare in Europa, in Spagna, grazie al Mexico FC". L'intera carriera di Jorge Campos si è svolta tra Messico e Stati Uniti. Ha vestito la maglia dei Pumas in tre periodi (1988-1995, 1998-1999 e 2001-2002), club nel quale ha mosso i primi passi da professionista.

Poi ancora Atlante - anche qui in tre diversi periodi -, LA Galaxy, Cruz Azul, Chicago Fire, Tigres UANL e Puebla. Ha difeso la porta del Messico in 129 gare, vincendo 2 Gold Cup (1993, 1996) e 1 Confederations Cup nel 1999. Ai Mondiali Campos ha preso parte (da titolare) ad USA 1994 ed a Francia 1998, mentre in Giappone e Corea del Sud nel 2002 non è mai sceso in campo.

CALCIO : Squadra nazionale MESSICO 02.11.97 Portiere Jorge CAMPOS - TIFOSI - FOTO:BONGARTS/A.Hassenstein

Con la modifica da parte della Fifa nel regolamento nel 1994, Jorge Campos ha vestito la maglia del suo paese esclusivamente come portiere. Il divieto del doppio ruolo in campo non ha permesso a Campos di andare a segno con el Tri. Assolutamente corposo il conto dei gol segnati invece con i club da attaccante, ben 46. E come non dimenticare le sue iconiche divise sgargianti e colorate, non più indossate a partire dal Mondiale 1998. Adesso date a Jorge Campos "L'Immortale" guanti e scarpini. In porta o in attacco, il 58enne sta per tornare...