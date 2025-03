L'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby londinese contro il Fulham, valevole per i quarti di finale di FA Cup

Sergio Pace Redattore 28 marzo 2025 (modifica il 28 marzo 2025 | 21:12)

Il Crystal Palace di Oliver Glasner affronterà il Fulham a Craven Cottage nel derby londinese valevole per i quarti di finale di FA Cup. Il match è in programma sabato 29 marzo con fischio d'inizio alle 13:15 ore italiane. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico delle Eagles alla vigilia del match contro i Cottagers di Marco Silva: "Portare il Palace in finale di FA Cup a Wembley? Sarebbe assolutamente fantastico. So che tutti aspettano questa occasione. Negli ultimi nove anni il Palace ha raggiunto questo traguardo due volte, quindi è un grande risultato per il club: una finale e una semifinale in FA Cup.

Noi siamo uno di quei club che normalmente non si trovano in questa situazione, quindi domani faremo del nostro meglio per vincere contro il Fulham per approdare in semifinale. Ora siamo ai quarti di finale e affrontiamo un'ottima squadra come il Fulham. Lo sappiamo, ci abbiamo giocato due volte. Hanno vinto al Selhurst, poi abbiamo vinto noi. Non siamo così distanti in classifica. Questa è la partita che mi aspetto, il Fulham è nella stessa situazione, anche loro vogliono andare a Wembley. Quindi dobbiamo essere pronti e giocare al nostro massimo livello. Se lo facciamo, sarà possibile vincere lì ed è quello che cercheremo di fare".

Fulham-Crystal Palace, le parole di Glasner in vista del derby — Glasner ha poi proseguito così: "Le squadre rimaste in corsa nella competizione? Le cinque squadre più vincenti nella storia della competizione sono assenti. Se si vuole vincere il trofeo, bisogna battere le grandi squadre. Non mi interessa chi è in gara. Mi interessa solo il Fulham e il Crystal Palace, perché questa è la squadra di cui sono responsabile. Penso che abbiamo dimostrato molte volte di essere competitivi contro qualsiasi squadra del campionato se ci comportiamo al massimo livello. Sta a noi farci trovare pronti domani, questo è quanto".

Il tecnico del Crystal Palace schiererà la formazione migliore per battere il Fulham in FA Cup? A questa domanda Glasner ha risposo così: "Sono sempre un po' sorpreso da questo tipo di domande. Ho visto molte squadre ruotare un po', soprattutto in Coppa di Lega. Ma noi non giochiamo partite internazionali, ma solo queste due coppe. Quindi, anche se giocassimo la finale di questa competizione, credo che sarebbero 49 partite in questa stagione. È un numero normale, le squadre del campionato giocano una quantità simile se raggiungono i play-off.

Non vedo quindi un motivo per non far giocare la squadra più forte e credo che questo sia anche ciò che meritano i giocatori. Quando fanno buone prestazioni e si allenano bene, dimostrando di poter aiutare la squadra, devono giocare. Come ci arriviamo al match contro il Fulham? All'inizio della stagione eravamo in difficoltà, poi le cose hanno cominciato a funzionare meglio. Ora abbiamo pochissimi infortuni, a parte due infortuni di lunga durata. Purtroppo questo succede nel calcio. Il gruppo è fantastico. I ragazzi lavorano sempre duramente in allenamento e sono sempre affamati e ambiziosi di migliorare. C'è anche un grande staff che supporta i giocatori in ogni fase del gioco. Abbiamo un grande staff di collaboratori che lavora con loro".

Il ritorno di Mateta — Il Crystal Palace potrà tornare a disporre di Jean-Philippe Mateta, al rientro dal trauma cranico subito nel corso del match disputato contro il Millwall nel quinto turno di FA Cup. Così Glasner: "Quando l'ho visto allenarsi, mi è sembrato lo stesso di prima. Aveva bisogno di ritrovare il suo ritmo perché per due settimane non ha potuto allenarsi. Per una settimana è stato solo a casa e la seconda settimana si è allenato individualmente.

È stato anche fortunato, nel senso che non si è fratturato nulla e non ha riportato alcuna commozione cerebrale. Almeno era “solo” l'orecchio. So che è stato un infortunio terribile, ma alcuni giocatori dicono che ora l'orecchio sembra migliore di prima! Quindi va bene così. Anche il nostro medico e il team hanno fatto un ottimo lavoro per trovare la protezione giusta per lui. Ne ha provate diverse in allenamento per vedere quale fosse la più adatta. Quindi è pronto. Se credessi che fosse un problema non lo farei giocare, ma non è un problema".

La separazione dal ds Freedman — Lo scorso 17 marzo si sono separate le strade tra il Crystal Palace e il direttore sportivo, il 50enne ed ex attaccante scozzese, Dougie Freedman. Il punto di vista di Glasner: "Non mi ha chiesto della decisione, ma ero coinvolto nel processo, quindi non mi ha sorpreso. È stato qui per otto anni come direttore sportivo e cercava una nuova sfida diversa dalla Premier League. Ha preso questa decisione per sé e per la sua famiglia, quindi siamo d'accordo.

Non c'è stata alcuna delusione perché Dougie era aperto con tutti, quindi è andato tutto bene. Ha fatto un ottimo lavoro in fase di scouting con tutto il nostro team. È una situazione nuova per il club. Una persona molto importante se n'è andata dopo otto anni, quindi è una novità, ma la comunicazione all'interno del club è molto buona. Dougie ha fatto un ottimo lavoro. È il cerchio del calcio, e forse anche quello della vita: ci sono cambiamenti in un'azienda, in un club".