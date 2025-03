Croazia, Dalic: “Obiettivo Final Four, non ho mai dubitato di Perisic”

Il ct della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Francia, valevole per l'andata dei quarti di finale di Nations League

Sergio Pace Redattore 19 marzo - 20:39

La Croazia affronterà la Francia nel match valevole per l'andata dei quarti di finale di Nations League. Il match è in programma giovedì 20 marzo con fischio d'inizio alle ore 20:45 allo Stadion Poljud di Split (gara di ritorno domenica 23 marzo alle 20:45 allo Stade de France di Saint-Denis). In vista della sfida d'andata contro i Bleus di Didier Deschamps, il ct della Croazia, Zlatko Dalic, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Ecco le sue dichiarazioni: "Ci aspettano due partite contro una delle migliori nazionali del mondo, non sarà affatto facile. Noi, comunque, puntiamo a passare al Final Four. Come sempre, sono ottimista e spero che possiamo ottenere un buon risultato. Abbiamo poco tempo, così come i francesi".

Croazia-Francia, le parole di Dalic in vista del match — Dalic prosegue con un focus sulla sua squadra e, in particolare, sull'ex Inter Ivan Perisic, rigeneratosi nella sua avventura olandese al PSV Eindhoven: "Abbiamo sempre gli stessi problemi, alcuni giocano di più, altri di meno. È una situazione che dura ormai da tempo. Ivan Perisic è tornato in forma, Luka Modric gioca, mentre Mateo Kovacic un po' meno. La Francia è in ottima forma. Mbappé, Dembélé, Barcola sono giocatori veloci, verticali e possono creare problemi a chiunque. Se diamo loro tempo e spazio, saranno molto pericolosi. Nelle ultime due partite abbiamo ottenuto buoni risultati e questo deve essere un punto di riferimento. Non dobbiamo correre dei rischi".

Non ho mai avuto dubbi su Ivan Perisic, l'ho dimostrato quando lo abbiamo convocato quattro mesi fa, quando si era un certo dibattito sul fatto che dovessimo chiamarlo. Penso che anche la nazionale gli abbia dato forza. Merita tutto il supporto e i complimenti perché solo i veri professionisti come Perisic a 36 anni possono lavorare, allenarsi e tornare in questo modo. Perisic è uno dei giocatori più importanti della nazionale del mio mandato, giocherà in attacco".

La carica di Dalic — Il commissario tecnico della Croazia fissa l'obiettivo: "Il nostro obiettivo è il Final Four. So che in passato ho parlato male della Nations League, ma si è rivelata una buona competizione. Non importa se l’avversario sarà l'Ucraina, l'Islanda o la Repubblica Ceca. Non ho mai fatto calcoli nella mia vita".

Dalic ha deciso di convocare per la prima volta Toni Fruk, trequartista classe 2001 ex Firoentina che sta facendo molto bene al Rijeka con 7 gol e 7 assist in 24 partite disputate nel campionato croato: "Sta trascinando il Rijeka, è il miglior giocatore del campionato croato", ha sottolineato il ct della Croazia.