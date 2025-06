L'Al-Nassr continuerà a riempire d'oro il 40enne portoghese. Facciamo i conti in tasca a CR7

Arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto, prosegue il sodalizio tra Cristiano Ronaldo e l' Al-Nassr , club che gli garantirà uno stipendio monstre. Stiamo parlando di cifre enormi, anche per un calciatore abituato a percepire ingaggi notevoli.

CR7 ha firmato il contratto più ricco della storia del calcio . Per spingerlo a rinnovare ancora con la compagine saudita, gli sono state proposte cifre da capogiro. Lo stipendio annuale dell'ex Juventus dovrebbe toccare quota 200 milioni di euro . Inoltre, afferma Marca, bisognerà aggiungere circa 60 milioni legati ai diritti d'immagine.

Ma proviamo a fare i conti in tasca al 40enne portoghese. L'ex Manchester United intascherà all'incirca 16,67 milioni di euro al mese , 4,17 milioni la settimana, 595.35 euro al giorno, 24.806 euro all'ora, 413.4 euro al minuto e dunque "appena" 6.89 euro al secondo . Insomma, come se ogni suo battito cardiaco valesse la bellezza di 7 euro. Una cosa incredibile al sol pensiero.

Cristiano Ronaldo, imparagonabile alle cifre europee

Ronaldo batte alla grande il suo eterno rivale, Leo Messi, in questa speciale classifica. L'attaccante argentino dell'Inter Miami guadagna poco meno di 18 milioni a stagione. Una cifra però che non comprende i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni. Si avvicina un pochino di più a Ronaldo il suo vecchio compagno di spogliatoio ai tempi del Real Madrid, Karim Benzema, ora avversario nel campionato arabo. L'Al-Ittihad spende per lui 100 milioni di euro a stagione. Distanziato, di gran lunga, il calciatore più pagato d'Europa, Kylian Mbappé, con i suoi 20 milioni annuali provenienti dalle casse di Florentino Perez.