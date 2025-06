Pioli, ufficiale il suo addio all'Al-Nassr. Il saluto di Ronaldo: "Grazie di tutto"

Stefano Pioli non è più l'allenatore dell'Al-Nassr. Nella giornata di oggi è arrivata la notizia della rescissione contrattuale dell'ex tecnico di Lazio e Milan che, di fatto, lascia il ricco calcio saudita per tornare in Italia, sponda Fiorentina, dove ha già allenato dal 2017 al 2019. Arrivato nella Saudi League nel settembre dell'anno scorso, il nativo di Parma ha terminato il campionato al terzo posto e chiuso la Champions League Asiatica in semifinale, dove è stato eliminato dai giapponesi del Kawasaki Frontale. In nove mesi sulla panchina gialloblu ha totalizzato in 44 partite ha raccolto 28 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte.