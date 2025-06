Tra Pioli ed Al-Nassr è finita: il tecnico ex Milan risolve il contratto

L' Al-Nassr ha annunciato che Stefano Pioli non sarà più il tecnico della Prima Squadra. Il classe 1965, dopo appena una stagione, risolve il contratto col club saudita ed è pronto a tornare in Serie A su una panchina che conosce molto bene: quella della Fiorentina .

L'Al-Nassr, club della Saudi Pro League in cui giocano grandi calciatori come Cristiano Ronaldo e Sadio Manè , ha comunicato, tramite i propri profili social, l'addio dell'ex allenatore di Lazio ed Inter . Pioli, il quale ha risolto il proprio contratto con la squadra saudita, ha chiuso la sua prima esperienza all'estero senza trofei.

"L'Al-Nassr Club Company comunica che il Signor Pioli ed il suo staff non comporranno lo staff tecnico della prossima stagione. Vorremmo ringraziare il signor Pioli ed il suo staff per la dedizione ed il lavoro svolto durante la stagione. La società Al-Nassr comunica ufficialmente la cessazione dle rapporto contrattuale con il Mister Stefano Pioli. Apprezziamo lui ed il suo staff per gli sforzi compiuti ed auguriamo loro successo".

La stagione 2024/2025 di Pioli

Al termine della stagione 2023/2024, Pioli ha risolto il suo contratto col Milan, dove ha vinto lo Scudetto 2021/2022 e raggiunto la semifinale di Champions League nell'annata seguente. A settembre del 2024, il tecnico di Parma firma con l'Al-Nassr, prendendo il posto di Luis Castro e firmando un triennale da 12 milioni di euro a stagione. Pioli ha esordito sulla panchina del club saudita in occasione della 4ª giornata della Saudi Pro League, vincendo 3-0 contro l'Al-Ettifaq. In questa stagione, però, l'Al-Nassr non ha raggiunto in risultato tanto sperati: terzo posto finale di campionato; eliminato agli ottavi di finale della Coppa nazionale dall'Al-Taawoun; mancato raggiungimento della finale di Champions League asiatica, uscendo in semifinale contro i nipponici del Kawasaki Frontale.