Mattia Celio Redattore 25 giugno 2025 (modifica il 25 giugno 2025 | 10:27)

Albert Gudmundsson è a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. Nella giornata di ieri, i viola e il Genoa hanno trovato l'accordo per il riscatto dell'islandese. Un'operazione non più di 17 milioni come era all'inizio previsto, ma sui 13 che, aggiungendo ai 6 versati la scorsa estate per il prestito oneroso, portano così nelle casse del grifone 19 milioni di euro. Per l'ormai l'ormai ex genoano 23 presenze e 8 reti tra campionato e coppe nella scorsa stagione.

Fiorentina, ufficiale il riscatto di Gudmundsson: contratto fino al 2029 — La prossima stagione la Fiorentina potrà contare su Albert Gudmundsson. La punta islandese è stata ufficialmente riscattata dal Genoa nella giornata di ieri 24 giugno. Per lui un contratto fino al 2029 con 2,2 milioni a stagione, per un'operazione di un totale di circa 13 milioni tra prestito e riscatto. Come riporta ViolaNews.com, determinante nella trattativa sarebbe stato Stefano Pioli, neo allenatore del Giglio, fortemente desideroso di avere il classe '97 nel proprio reparto offensivo. Di seguito il comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l'opzione per l'acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson dal Genoa CFC"

Arrivato a Firenze lo scorso 16 agosto, l'avventura dell'islandese non è cominciata nel migliore dei modi: prima l'infortunio al polpaccio e poi il caso giudiziario per presunta "cattiva condotta sessuale" hanno iniziato fin da subito a far vacillare la sua permanenza in Toscana. Tuttavia, il 22 settembre debutta contro la Lazio realizzando una doppietta su rigore che consente alla squadra di Palladino di ribaltare il risultato. Pesante sarà anche la sua rete contro il Milan nella vittoria sempre per 2-1 al Franchi. Nei mesi successivi, il 28 enne continua a combattere con una serie di infortuni che lo tengono lontano dal campo per un mese ma, nonostante le difficoltà, ritrova la rete nelle coppe europee contro il LASK nel roboante 7-0 dei viola.

Alla fine della stagione saranno 23 le presenze e 8 le reti. Forse non un bottino all'altezza delle aspettative ma quanto è bastato per convincere Rocco Commisso a continuare a puntare su di lui e con Pioli in panchina Gudmundsson è pronto a ritagliarsi una posizione ancora più importante.