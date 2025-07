Questa sera, alle 21:00 italiane, i bianconeri scendono in campo contro le Merengues. Attenzione a dare per scontata la qualificazione degli spagnoli

Lorenzo Ciabattini 1 luglio - 13:02

Dopo l'uscita di scena dell'Inter dal Mondiale per Club, questa sera (alle 21:00, ora italiana) è il turno della Juventus, che affronta i Blancos di Xabi Alonso. Sfida al Real Madrid carica di suggestioni per i bianconeri di Tudor, alla ricerca di riscatto dopo il capitombolo con il Manchester City. Proprio i Citizen che, nella notte, sono stati fatti fuori dall'Al-Hilal di Simone Inzaghi, a seguito di un rocambolesco 4-3 dopo i tempi supplementari. Cosa aspettarci invece da Real Madrid-Juventus? Ecco il nostro pronostico.

Real alle prese con l'infermeria — Partiamo dai "padroni di casa" degli spagnoli. Le Merengues hanno impattato all'esordio proprio con la nuova squadra dell'ex tecnico dell'Inter, mentre a Pachuca e Salisburgo sono stati rifilati due tris, incassando una rete dai messicani. Sulla carta, Mbappé e compagni partono avvantaggiati su Yildiz & Co., ma attenzione alle sorprese che sta regalando la kermesse negli Stati Uniti. Le quote danno nettamente favorito il Real (1.80 vs 4.50), vuoi per la voglia di riscatto dopo una stagione fallimentare, vuoi per l'ossessione per la vittoria delle coppe del club di Florentino Perez. Le assenze per i madrileni, tuttavia, non saranno poche: Endrick, Militao, Camavinga, Alaba, Mendy e Asencio non prenderanno parte all'incontro.

Lo stato di forma della Juventus — In casa Juve, invece, le defezioni sono di minor conto. I soliti Milik, Bremer e Cabal, oltre a Perin. Igor Tudor potrà affidarsi ancora una volta al suo trio d'attacco formato dai due ex Fiorentina Nico Gonzalez e Vlahovic, assieme al pimpante Yildiz, in grande spolvero in questa manifestazione. Ma come ci arrivano i bianconeri a questa sfida? Il loro Mondiale per Club è partito alla grande, con due larghi successi contro Al-Ain e Wydad Casablanca, formazioni sicuramente meno attrezzate degli juventini. Poi, il KO pesante contro Guardiola: una manita che potrebbe aver infranto qualche convinzione. Ma sarà il campo a parlare: chi avrà più fame accederà alla prossima fase, con gli incontri che adesso sono ad eliminazione diretta.

Il pronostico di DDD — Non è compito facile dunque azzardare un pronostico. Il Real ancora non ha mai perso in questo torneo, mentre la Juve arriva al match di stasera con le ossa rotte. Ci aspettiamo una gara da GOAL, dove la rete venga gonfiata più volte, vista anche la maggior "spensieratezza" di una coppa estiva rispetto a campionati e Champions League varie. Entrambe le formazioni sembrano in salute, ma forse i bianconeri hanno qualcosa in più in termini di energie residue da una stagione che pare non aver mai termine. Riuscirà Tudor ad eliminare i Galacticos? La redazione di DDD dà fiducia all'allenatore croato, la Juventus può battere il Real Madrid; per cui, il nostro pronostico è un 3-2 in favore di Locatelli and friends, per restare nell'ottica a stelle e strisce.