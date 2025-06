Inter-Fluminense, il pronostico dell’IA per gli ottavi di finale del Mondiale

Saranno novanta minuti intensi, con lo spauracchio meteo su Charlotte che incombe. Ecco lo svolgimento e l'esito della gara secondo l'intelligenza artificiale

Alessandro Savoldi 30 giugno 2025 (modifica il 30 giugno 2025 | 12:18)

Il Mondiale per club di Inter e Fluminense entra nel vivo. Le due squadre si sfidano a Charlotte per il primo turno a eliminazione diretta, gli ottavi di finale. Ecco come andrà e come finità secondo l’intelligenza artificiale la partita di stasera.

La cronaca del primo tempo secondo l'intelligenza artificiale — La partita inizia con l'Inter che cerca subito di dettare i ritmi, affidandosi alle incursioni di Dimarco sulla sinistra. Al 13’ cross per Barella, che al volo non trova lo specchio della porta. Il Fluminense, tuttavia, si dimostra avversario ostico, compatto in difesa e pronto a ripartire con la velocità di Arias e Cano. I primi 20 minuti sfilano via con un netto predominio territoriale nerazzurro, ma senza occasioni clamorose.

Al 34’ il primo gol di serata. Dumfries sfonda con forza sulla destra e serve un bel cross teso: a porta vuota Lautaro non deve fare altro che spingere in rete il vantaggio dell’Inter. La reazione del Fluminense è flebile: l’occasione più significativa arriva al 42’, con un colpo di testa alto su corner di Thiago Silva. Le squadre vanno dunque negli spogliatoi con la squadra di Chivu in vantaggio.

Come finisce Inter-Fluminense secondo l'IA — La ripresa inizia con un Fluminense più arrembante e l’Inter più bassa. Ne approfittano i brasiliani al 50’: Cano triangola con Canobbio e da solo davanti al portiere colpisce il palo. La palla resta lì e il più lesto di tutti ad arrivarci è Arias, che fa 1-1 e gela i nerazzurri. L’Inter non si scompone e ricomincia a macinare gioco: Asllani ci prova dal limite al 62’, fuori di poco.

Gli ultimi venti minuti sono tutti a tinte nerazzurre: Carlos Augusto, subentrato per Dimarco, manca la porta di testa da posizione favorevole. Al 75’ Barella crossa per Lautaro, l’argentino fa sponda per Thuram che, di piattone, infila alle spalle di Fabio: 2-1 per l’Inter. Colpo durissimo per il Fluminense, che rischia anche di subire il 3-1 in contropiede al 78’. Luis Henrique non riesce però a battere Fabio sul bell’assist di Asllani. Nel finale assedio disperato dei brasiliani. L’occasione più pericolosa capita sui piedi di Nonato. Il centrocampista carioca cicca però la palla da ottima posizione al 92’. Finisce così: l’Inter è ai quarti di finale del Mondiale per club, dove troverà una tra il Manchester City e l'Al-Hilal di Simone Inzaghi.