L'aneddoto su Zidane

E ancora Kiko Casilla sul campione oggi in forza all'Al Nassr: "Ci sono dettagli come questi che lui non menziona, perché non ha senso raccontarli. È una persona a cui piace ringraziare tutti quelli che gli stanno attorno", ha osservato. "Quando arrivò Zidane, con l'aura che si portava dietro per ciò che è stato, Cristiano Ronaldo ha fatto un passo indietro per non deluderlo. Il DNA del Real Madrid non si può spiegare. Sapevi che quelle 'bestie' in Champions League avrebbero annientato gli avversari", ha concluso Casilla con la sua parentesi sul fenomeno dentro e fuori dal campo chiamato Cristiano Ronaldo.