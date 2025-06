Real Madrid, Xabi Alonso: “Laporta? Abbiamo libertà e democrazia”

Il presidente del Barcellona ha parlato delle differenze col Real e la risposta dell'allenatore dei Blancos è stata immediata

Jacopo del Monaco 26 giugno - 13:12

Questa notte, il Real Madrid di Xabi Alonso affronterà il Red Bull Salisburgo. La partita, valevole per la terza ed ultima giornata del Girone H del Mondiale per Club, inizierà quando in Italia saranno le ore 03:00. Nell'ultima conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha risposto alle dichiarazioni di Joan Laporta, presidente del Barcellona, parlando anche delle condizioni di Kylian Mbappé.

Real Madrid, Xabi Alonso: "Immagino il contesto in cui Laporta ha detto certe cose" In una recente intervista per il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha rilasciato diverse dichiarazioni. Una di queste, in particolare, riguarda le differenze gestionali tra il suo club ed i rivali del Real Madrid. Il catalano classe 1962 ha dichiarato: “Abbiamo un approccio ed uno spirito profondamente diversi. Loro incarnano un senso di potere, mentre noi portiamo avanti una forte identità. Ognuno difende ciò in cui crede. La nostra rivalità nasce dal rispetto reciproco e dall'orgoglio istituzionale. La nostra base è lo sviluppo giovanile, coltiviamo i talenti che emergono dall'interno. Loro invece operano più attraverso il mercato, producendo raramente i propri giocatori. Questo ci rende orgogliosi di chi siamo. Siamo più di un semplice club”.

Nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Red Bull Salisburgo, Xabi Alonso ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Laporta. Oltre a ciò, l'ex allenatore del Bayer Leverkusen ha parlato anche di Mbappé che stanotte, di comune accordo col club, non giocherà. Ecco le parole del tecnico spagnolo.

Sulle parole di Laporta: "Immagino nel contesto in cui lo ha detto. Abbiamo un senso di libertà e democrazia ed immagino che anche loro abbiano un certo potere. Questo vale per entrambi".

Sulle condizioni di Mbappé: "Non ha recuperato a sufficienza. Ero contento di vederlo in campo, ma era il suo primo giorno e non si è ancora ripreso abbastanza. Ha una debolezza nel giocare al livello competitivo di cui avremo bisogno. Ne abbiamo parlato con lui; preferirebbe rimanere fuori e recuperare bene per quando e se arriveremo agli ottavi di finale".