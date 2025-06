Barcellona, Laporta: "Rivalità col Real Madrid nasce dal rispetto reciproco"

Durante il primo mandato della presidenza Laporta, durato dal 2003 al 2010, il Barça ha vinto sia a livello nazionale che internazionale. Il club catalano, in quegli anni, ha vinto: 4 volte la Liga; 2 Coppe nazionali; 3 Supercoppe spagnole; 2 Champions League; la Supercoppa UEFA ed il Mondiale per Club. Al termine di questo periodo, il classe 1962 ha fatto il suo ingresso nella politica in qualità di deputato del Parlamento della Catalogna, carica che coprì fino al dicembre del 2012. Nel mese di novembre di cinque anni fa, Laporta si ricandidò per la presidenza del Barça in vista delle elezioni dell'anno successivo, vinte dopo aver ottenuto il 54,28% dei voti a favore. Nel Laporta-bis, il club catalano ha vinto 2 campionati ed altrettante Coppe nazionali e Supercoppe.