Se il Barcellona cercava un riscatto dopo la precedente stagione al di sotto delle aspettative lo ha avuto. In ogni senso della parola. La scelta di Hans Frick come allenatore ha giovato molto sui blaugrana, non solo per i grandi risultati ottenuti sul campo, ma anche per la notevole crescita del club catalano dal punto di vista economico. Secondo il quotidiano Marca, infatti, nessuno ha fatto meglio del Barcellona nella stagione appena conclusa. Ecco il motivo.