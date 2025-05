Niane non è stato in grado di giustificare l’esito dei test davanti all’autorità antidoping francese e da qui è arrivata la sanzione, che è scattata dopo una riunione dell’AFLD dello scorso 31 marzo. Il calciatore è in scadenza di contratto con l'Angers e già ieri era arrivata la conferma da parte del club che non gli avrebbe offerto il rinnovo. Da qualche giorno, inoltre, secondo quanto riportato da L'Equipe, il calciatore avrebbe già fatto rientro in Senegal.