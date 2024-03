Angers, il derby de la Mayenne: Laval, il club regala posti sui pullman ai tifosi…

La data del 6 aprile è il giorno del derby di Ligue 2 tra Sco d'Angers e Stade Lavallois. Nessuno vuole mancare a questo appuntamento. Il club della Mayenne si offre quindi di trasportare il maggior numero possibile di tifosi.

Antonino Domsambataro 21 marzo 2024 (modifica il 21 marzo 2024 | 10:16)

Sabato 6 aprile, lo Stade Lavallois si recherà ad Angers per la 31esima giornata di Ligue 2. Per la trasferta più breve della stagione e per la partita tra due squadre che puntano alla promozione in Ligue 1, molti tifosi della Mayenne desiderano assistere a questo derby.

La Mayenne è un dipartimento francese della regione della Loira: Laval è il capoluogo

I tifosi provenienti da Laval avevano previsto due autobus. Si sono riempiti in un fine settimana. Per fortuna i dirigenti dello Stade Lavallois hanno previsto anche questo mettendo a disposizione diversi pullman.

Le vendite si svolgeranno il 25 e 26 marzo sulla biglietteria online del sito del club inizialmente solo agli abbonati. Il 27 marzo le prenotazioni saranno aperte a tutti e, se saranno rimasti posti, giovedì 28 marzo al mattino, saranno messi in vendita presso la sede del club a Gandonnières. Il prezzo è di 20 euro per il viaggio in pullman e l'ingresso allo stadio. Angers-Laval, derby de la Mayenne, si giocherà il 6 aprile alle 19.00.

Il parcheggio del settore ospiti dello stadio Raymond-Kopa di Angers dovrebbe essere pieno. Per la cronaca, a La Beaujoire per la partita della Coupe de France c'erano 1.000 persone, ad Angers potrebbero essere fino a 700. L'ultima partita allo Stade Lavallois di Angers si è svolta il 20 febbraio 2015, quando lo stadio si chiamava ancora Stade Jean-Bouin. Vista l'atmosfera dell'andata dello scorso agosto a Le Basser, la partita di ritorno, con la posta in palio molto, potrebbe chiaramente costituire il momento più alto di questa stagione. In Ligue 2, l'Angers è secondo con 50 punti, lo Stade Lavallois terzo a quota 48. In testa 'Auxerre, 55 punti.

