Hazard dopo il ritiro: “Mi godo la vita. Birretta ok ma non voglio diventare Peppa Pig”

L'ex fenomeno belga di Chelsea e Real Madrid è tornato a parlare del suo ritiro dal calcio e della sua nuova vita da ex calciatore. Tra una birretta e l'altra si gode la vita, ma non vuole lasciarsi troppo andare...

Sergio Pace Redattore 20 marzo 2024 (modifica il 20 marzo 2024 | 14:01)

Il finale di carriera al Real Madrid non è stato certamente entusiasmante, ma ricordate il bel giocatore che era Eden Hazard ai tempi del Chelsea? Ora il 33enne belga, ritiratosi lo scorso mese di ottobre per via dei troppi infortuni, si sta godendo la vita tra una birretta e l'altra...

Hazard si gode la vita ma vuole tenersi in forma...

Hazard è tornato a parlare della sua "nuova" vita da ex calciatore in un'intervista esclusiva rilasciata all'Evening Standard. L'ex attaccante di Lille, Chelsea e Real Madrid (33 reti in 126 gettoni con il Belgio) ha ammesso che gli manca il calcio, ma è anche consapevole che il ritiro gli sta consentendo di godersi la vita tra una birretta e qualche partita a tennis, padel o calcio con gli amici.

Queste le parole di Hazard: "Penso che avrei potuto continuare a giocare, ma ho deciso di chiudere con il calcio giocato. Nell'ultimo periodo troppi infortuni, da questo punto di vista non ho rimpianti. Mi manca un po' il calcio, lo ammetto, in particolare lo spogliatoio. Adesso però posso fare quello che voglio. Ho dei figli e una famiglia. Posso tornare in Belgio dai miei parenti e fare un sacco di altre cose".

L'ex fenomeno belga si concede qualche volta una birretta, ma non vuole lasciarsi troppo andare: "Adesso è arrivato il momento di godersi la vita bevendo qualche birretta. Ma non voglio trasformarmi in Peppa Pig! Continuo a tenermi in attività giocando a tennis, padel, e gioco a calcio con i miei amici. E in più corro".

Sulla scelta di lasciare il Chelsea per il Real Madrid Hazard è chiaro: "Era il mio sogno e lo dico anche se poi le cose non sono andate come avrei voluto. Quando guardo mi guardo indietro e vedo le mie foto con addosso la maglia del Real sono comunque orgoglioso".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.