Juventus, Nicolussi Caviglia realizza il suo sogno incontrando…Francesco Guccini

Una bella mangiata, condita da una chiacchierata informale tra i due per realizzare il sogno del giovane atleta. Il calciatore è un grande estimatore del maestro del Novecento e nel mese di febbraio aveva dichiarato: "Guccini lo ascoltavo da piccolino in macchina con papà quando andavamo a sciare e me ne sono innamorato. Purtroppo non l'ho mai visto dal vivo ma solo su YouTube". Sogno realizzato ed emozione per l'aostano che custodirà questa giornata nel suo cuore.