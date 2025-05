Sarebbe dovuto essere al San Mames per l'atto finale dell'Europa League, il francese volerà invece a Parigi per il funerale della sorella scomparsa. L'ex Juve ha voluto rassicurare comunque tutti i tifosi

Lorenzo Ciabattini 20 maggio - 17:15

Un gravissimo lutto ha colpito Patrice Evra. L'ex difensore del Manchester United piange la scomparsa della sorella, riporta The Sun. Il 44enne ex Juventus avrebbe dovuto essere presente a Bilbao per la finale di Europa League, ma salterà la partita per poter partecipare al funerale della sorella maggiore, che ha recentemente perso la sua battaglia ventennale contro il cancro.

Il lutto che ha colpito Evra Patrice Evra ai tempi del Manchester United insieme a Cristiano Ronaldo del Real Madrid. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images) Il francese ha parlato sui social per esprimere comunque la sua vicinanza al club e ai tifosi dei Red Devils: "Ciao ragazzi. Avrei dovuto venire di persona domani a Bilbao per la finale, per dimostrarvi il mio sostegno e condividere la mia energia positiva. Ma purtroppo sarò a Parigi per il funerale di mia sorella lo stesso giorno della partita. Aveva 56 anni e lottava contro il cancro da 20".

Il messaggio ai Red Devils: "Credo in voi, potete vincere la coppa" — L'ex United ha poi continuato così: "Resilienza, lotta. Questo è ciò che voglio da voi domani. Combattete e sanguinate per questa maglia. Per i tifosi, per lo staff, per la gente di Manchester, per i tifosi di tutto il mondo, non ci sono scuse. Questo è il vostro dovere domani. Io personalmente sostengo il vostro allenatore, è una persona in cui credo.

Che si vinca o si perda, ragazzi, date sempre il massimo. Sapete quanti tifosi viaggeranno da tutto il mondo, convinti di festeggiare dopo la partita perché credono in voi. È una possibile qualificazione alla Champions League, possiamo prepararci per il futuro. Allora ragazzi, lo sapete, io sarò lontano, ma conto su di voi".