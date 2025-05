Tottenham-Manchester United, vinceranno i Red Devils? Il pronostico per la finale

Al San Mames di Bilbao, Tottenham e Manchester United si giocano l’Europa League nella finalissima in programma mercoledì sera, alle ore 21:00. Per entrambe le formazioni, la sfida rappresenta l’unica strada per salvare una stagione che...

Luca Paesano Redattore 20 maggio - 10:34

Al San Mames di Bilbao, Tottenham e Manchester United si giocano l’Europa League nella finalissima in programma mercoledì sera, alle ore 21:00. Per entrambe le formazioni, la sfida rappresenta l'unica strada per salvare una stagione che altrimenti, sarà stata enormemente fallimentare, considerando il diciassettesimo posto in campionato per gli Spurs e il sedicesimo per i Red Devils. Oltre alla gloria, in palio c'è anche un posto nella prossima Champions League.

Tottenham-Manchester United, il percorso delle due squadre in EL — Dopo aver concluso il girone al quarto posto con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta), il Tottenham ha inanellato un percorso netto nella fase ad eliminazione diretta. L'unica sconfitta è arrivata contro l'AZ nell’andata degli ottavi di finale, prontamente ribaltata nella gara di ritorno. Successivamente, hanno prima avuto la meglio sull'Eintracht Francoforte e poi dominato la doppia semifinale contro il Bodø/Glimt, liquidando la pratica con un netto 5-1 tra andata e ritorno.

Il Manchester United, invece, giunge in finale forte di un percorso immacolato in Europa League. I Red Devils sono l'unica squadra ancora in lizza nelle competizioni europee a non aver subito sconfitte. Dopo aver ottenuto il terzo miglior piazzamento nella fase a gironi grazie a 5 vittorie e 3 pareggi, hanno eliminato la Real Sociedad con un convincente 5-1 complessivo agli ottavi. Lo United si è poi guadagnato la semifinale con una spettacolare rimonta all’ultimo respiro contro il Lione, ed ha poi successivamente eliminato anche il Bilbao con un 7-1 totale tra andata e ritorno.

Tottenham e Manchester United, i precedenti — Il bilancio delle ultime partite giocate tra Tottenham e Manchester United mostra un grande equilibrio. Negli ultimi 10 incontri tra campionato e coppe, si sono registrate quattro vittorie per parte e due pareggi. Tuttavia, è particolare l'andamento dei precedenti: tutti i risultati positivi per gli Spurs sono arrivati negli ultimi 6 incroci. L’ultimo successo dei Red Devils in uno scontro diretto risale alla vittoria per 2-0 dell’ottobre 2022. Le sfide tra le due squadre hanno solitamente regalato tanti gol: solamente in uno degli ultimi 14 precedenti non sono state segnate almeno due reti. Le finali, però, sono spesso un discorso a parte.

Tottenham-Manchester United, le quote e il pronostico — Manchester United leggermente avanti nei pronostici dei principali bookmakers per la finale di Europa League. Il 2 dei Red Devils è dato a 2.50, contro il 2.90 del Tottenham. Il pareggio, che porterebbe il match ai tempi supplementari, è proposto invece a 3.25. Possibile che vadano a segno entrambe le formazioni: il Goal è offerto a 1.70, mentre il No Goal si trova intorno al 2.10. L’Over2,5 sale fino a 1.90, stessa quota anche per l’Under2,5.

Sarà una finale ad alta tensione tra le due squadre inglesi, in cui vediamo lo United favorito rispetto agli Spurs. Si può provare la combo X2+Goal a quota 2.15, ipotizzando un 1-1 o un 1-2 come possibili risultati finali. Se non ci si vuole sbilanciare sull'esito, si può scegliere anche la combo Multigol 1-2 primo tempo + Multigol 1-3 secondo tempo, che si trova a quota 2.25.

Tottenham-Manchester United, dove vedere la finale di Europa League — La finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United andrà in scena mercoledì 21 maggio, alle ore 21:00, allo Stadio San Mames di Bilbao. La sfida sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma sarà visibile anche in chiaro su TV8 (canale numero 8 del Digitale Terrestre).

La finale di Europa League tra le due squadre inglesi sarà visibile anche in streaming su NOW, tramite l’apposita app, e su Sky Go per gli abbonati Sky. Il match si potrà seguire anche sul sito web di TV8.