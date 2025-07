La penalizzazione subita e i problemi economici hanno condannato le Rondinelle. Ma spunta un'ipotesi per aggrapparsi alla Serie C

Il verdetto atteso per oggi, alla fine, è arrivato. Era nell'aria, ma adesso l'incubo è realtà per il Brescia: le Rondinelle non sono state ammesse al prossimo campionato di Serie C. Ad annunciare ufficialmente la sentenza è stata la FIGC, che ha confermato l'esclusione della storica società lombarda. Per la prima volta, dopo 114 lunghissimi anni, niente calcio professionistico per i biancoblu.