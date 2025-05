Altra novità in casa Real Madrid . L’ex difensore Álvaro Arbeloa sostituirà Raúl González come allenatore della squadra “B” del Real Madrid . La società di Florentino Perez ha comunicato che Arbeloa prenderà il posto dell’ex stella Raúl, che martedì aveva ufficializzato la sua decisione di lasciare l’incarico dopo sette anni trascorsi alla guida delle squadre giovanili del club.

Il triplete giovanile di Arbeloa

Arbeloa ha iniziato ad allenare nel settore giovanile dei Blancos nel 2020. Con la squadra Under 19 ha conquistato il triplete nella stagione 2022-2023, vincendo la UEFA Youth League (la “Champions League” giovanile, ndr), il campionato spagnolo e la Copa del Rey di categoria. Ex terzino destro, Arbeloa è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e ha disputato 238 partite con la prima squadra tra il 2009 e il 2016. In sette stagioni ha contribuito alla vittoria di due Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa europea, una Supercoppa di Spagna, un campionato spagnolo e due Coppe del Re. Con la nazionale spagnola ha totalizzato 56 presenze, partecipando attivamente alla conquista della Coppa del Mondo 2010 e dei Campionati Europei del 2008 e 2012. Arbeloa era tornato al Real Madrid dopo una parentesi di tre stagioni al Liverpool, con cui aveva collezionato 98 presenze.