Ufficiale: Raúl lascia il Real Madrid, addio alla panchina del Castilla

Dopo oltre 200 panchine, lo spagnolo dice addio alla sua esperienza con il Castilla

Federico Grimaldi 27 maggio - 12:54

Dopo oltre 200 panchine e un percorso fatto di crescita, sacrifici e ambizioni sfiorate, Raúl Gonzalez Blanco chiude il suo capitolo alla guida delReal Madrid Castilla. L'ex leggenda del Bernabéu lascia la panchina delle merengues B dopo sei stagioni intense, iniziate nel 2019 e culminate con due partecipazioni ai playoff di promozione, sfiorando nel 2023 il ritorno in Segunda Division. Al suo posto arriva Alvaro Arbeloa, promosso dalla Juvenil A, pronto a raccogliere una delle eredità tecniche più significative del settore giovanile blanco.

— Raúl González Blanco (@RaulGonzalez) May 27, 2025

Raúl, l'addio dopo 6 anni — Sei stagioni, oltre 200 partite ufficiali, una guida silenziosa ma carismatica: si chiude così l’era di Raúl Gonzalez Blanco alla guida del Real Madrid Castilla. L’ex capitano blanco aveva assunto il comando della squadra riserve nella stagione 2019-2020, segnando l’inizio di un progetto tecnico ambizioso e duraturo, cosa rara per una realtà tradizionalmente di passaggio come il Castilla. Dal debutto in panchina in un’annata segnata dalla pandemia, chiusa con un settimo posto in sole 28 gare, Raúl ha attraversato con il club fasi complesse e momenti memorabili: dalle semifinali playoff nel 2020-21 alla finale promozione persa nel 2022-23, fino alle due ultime stagioni più complicate, culminate comunque con un onorevole sesto posto quest’anno e il titolo di miglior squadra riserve del girone.

Il suo bilancio parla chiaro: 209 presenze, 82 vittorie, 70 pareggi e 57 sconfitte. Numeri che fanno di lui il secondo tecnico con più panchine nella storia del Castilla, dietro solo alla leggenda Juan Santisteban. Al suo posto, il testimone passa ad Alvaro Arbeloa, che approda in prima linea dopo tre stagioni vincenti alla guida della Juvenil A, con la missione di proseguire il lavoro di costruzione lasciato da una vera e propria icona del madridismo.

Il comunicato del Real Madrid — Il Real Madrid ha deciso di diramare un comunicato in merito alla scelta di Raúl di lasciare la guida del Castilla: "Il Real Madrid CF comunica che Raúl ha informato il club della sua decisione di concludere il suo mandato come allenatore della nostra squadra giovanile. Per il Real Madrid è motivo di orgoglio avere come allenatore e preparatore del nostro settore giovanile una delle più grandi leggende della nostra storia e del calcio mondiale".

"Raúl incarna in modo esemplare tutti i valori del Real Madrid. Valori che ha trasmesso anche come allenatore: ha guidato le squadre Cadet B e Juvenil B nella stagione 2018-2019. Da allora è allenatore del Castilla. Inoltre, nell'agosto 2020 ha allenato la squadra Juvenil A, con la quale è stato incoronato campione della Youth League. Raúl sarà sempre nel cuore di tutti i tifosi del Real Madrid e il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il Real Madrid augura a Raúl e alla sua famiglia tutto il meglio in questa nuova fase della sua vita".

Il futuro di Raúl — Dopo sei anni intensi e formativi alla guida del Castilla, il futuro di Raúl Gonzalez Blanco si apre ora a scenari ben più ampi. L’ex leggenda del Real Madrid, che ha trasformato la squadra riserve in un laboratorio di talento e carattere, sembra ormai pronto per il grande salto. Con oltre 200 panchine accumulate e un'identità di gioco sempre più definita, Raul ha costruito non solo una squadra competitiva, ma anche una reputazione solida da allenatore.

La sua figura è da tempo osservata da club della Liga e anche da alcune società nei principali campionati europei, che vedono in lui un profilo carismatico, pragmatico e profondamente conoscitore del calcio moderno. Il tempo dell’attesa sembra finito: adesso, il numero 7 che ha fatto la storia sul campo è pronto a lasciare un segno anche su panchine più prestigiose. La domanda non è più se sarà il momento giusto, ma dove inizierà la sua prossima avventura.