Mattia Celio Redattore 23 maggio - 15:38

La deludente stagione da parte del Real Madrid deve essere immediatamente cancellata. Questa estate sarà rivoluzione totale in casa blancos. Tra allenatore e giocatori saranno in molti a lasciare il Santiago Bernabeu, ma nelle ultime ore alla lista dei partenti si sarebbe aggiunto un altro nome eccellente. Come riporta Marca, le merengues potrebbero dire addio anche a RaulGonzalez Blanco, eterno capitano e leggenda dei madrileni e del calcio spagnolo.

Real Madrid, fine di un'era: vicino all'addio anche Raul — Come si sa ormai da settimane, in casa Real Madrid è tempo degli addii. La deludente stagione appena conclusasi ha lasciato molto amaro in bocca ai blancos e ai tifosi. È dunque necessaria una rivoluzione. Una rivoluzione totale. Dopo l'addio di Carlo Ancelotti, che siederà sulla panchina del Brasile, a lasciare Madrid saranno anche Luka Modric e Lucas Vázquez. Si tratta solo di due di molti altri nomi importanti che cambieranno aria e, tra questi, figura anche quello di Raul Gonzalez Blanco.

L'ex capitano delle merengues ha vestito la maglia del Real Madrid dal 1994 al 2010. 16 anni di vittorie, trofei e reti: ben 323 in 741 presenze. Numeri che lo hanno portato nella leggenda del calcio madrileno. Dopo aver lasciato il calcio nel 2015, il classe '77 è tornato a Madrid nel 2017, ricoprendo il ruolo di allenatore della squadra riserve nel 2019. Ha guidato anche la squadra giovanile, con cui ha vinto la Youth League nel 2020, unica vittoria del Real Madrid nel massimo torneo continentale riservato ai giovani calciatori.

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, la decisione di lasciare i blancos sarebbe dovuta alla scelta di Florentino Perez di puntare su Xabi Alonso per la prossima stagione. Una decisione che ha suscitato grande amarezza nella leggenda madrilena, sicuro di avere le qualità necessarie per potere dire la sua come allenatore anche in prima squadra. Una parte importante della storia del Real, dunque, sta scomparendo per dare vita ad un nuovo inizio che i tifosi sperano possa essere nuovamente pieno di soddisfazioni.