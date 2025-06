All'Arechi sarà battaglia

Mancheranno all'appello due giocatori per squalifica, uno per squadra: Fabio Borini, espulso dopo il controllo del Var, e Stojanovic, per condotta violenta. Due pedine mancanti che comunque non andranno a incidere più di tanto sul clima che si respirerà all'Arechi. Lo stadio della Salernitana è pronto ad infuocarsi per spingere Christensen e compagni verso la rimonta: in caso di parità (una vittoria con due reti di scarto per i campani) sarà - nuovamente - la Samp a retrocedere. Il rinvio del match metterà a disposizione dei granata qualche ora in più per recuperare le energie.