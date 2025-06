Sampdoria-Salernitana, playout di B: come arrivano le due squadre

Finalmente è stata fissata la data per il playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana, dopo settimane di incertezze, rinvii e ricorsi respinti. Si giocherà al Luigi Ferraris con Evani e Marino guidare le loro squadre tra cori dei tifosi!

Michele Bellame Redattore 15 giugno 2025 (modifica il 15 giugno 2025 | 20:59)

Finalmente. Sampdoria-Salernitana ha una data. I playout di Serie B hanno una data. Non è stato facile, anzi. La guarattella a cui si è assistito per un mese, è delle più triste possibili. Si gioca, non si gioca, si rinvia, ventuno squadre, ventidue, ventitré. L'incertezza che aleggiava sottoforma del più brutto fantasma di quelle bollenti estate italiane, fra palloni sgonfi e scartoffie tribunalesche, è quella del torneo di calcetto quando piove e non si sa se il campo regge.

Sampdoria-Salernitana, 15 giugno ore 20.30 — Il playout fra Sampdoria-Salernitana non è visibile in chiaro. Sarà visibile su Dazn e su Amazon Prime sul canale dedicato alla serie B.

Come arriva la Sampdoria Le lacrime dei giocatori doriani sono ancora impregnate nel manto erboso dello stadio Menti di Castellammare. La controparte rossoblù di Genova sogghigna del triste esito dei rivali. Il Brescia, o meglio, il presidente del Brescia, arriva sottoforma di principe azzurro per i blucerchiati. Se vogliamo vederla così....

La Sampdoria perde sul campo la possibilità di rimanere in cadetteria: l'ultima sfida è di una squadra molle e senza mordente, che nonostante sia al quarto cambio tecnico stagionale, continua ad avere l'encefalogramma piatto. L'ultima contro la Juve Stabia, già proiettata ai playoff promozione, è la sconfortante opera finale di un campionato da dimenticare.

Come arriva la Salernitana I granata guadagnano la possibilità di giocarsi i playout contro il Frosinone, originariamente. La vittoria all'ultima giornata sul campo del Cittadella - che fino ad oggi è confermata retrocessa in serie C, poi magari le cose cambiano - è stata decisiva per gli uomini di Marino. L'arrivo del tecnico siciliano inverte la tendenza delle ultime giornate, e guadagnano punti importanti in ottica salvezza. Col Cittadella, è 0-2 di carattere, per la Salernitana, che circa una settimana dopo la trasferta veneta, avrebbe ospitato i ciociari, per poi giocarsi il ritorno decisivo allo Stirpe.

Poi, con la solita tempistica dello sport italiano, si arriva a quel che si sa, senza neanche andarlo a riassumere. La dirigenza salernitana aveva fatto ricorso per giocare il playout così come originariamente prevedeva la classifica. Ricorso rigettato. Così, come è stata rigettata la proposta di allargare la B a 21 squadre, riannettendo pertanto la Sampdoria. Ricorso rigettato. Si gioca.

Oggi: Sampdoria-Salernitana — Le squadre scendono in campo dopo oltre un mese dall'ultima volta. La Sampdoria ha i favori del pronostico di giocare la partita in casa ed Alberico Evani, cuore blucerchiato così come Attilio Lombardo, non vogliono sprecare un'eccezionale opportunità, una straordinaria possibilità di resurrezione.

La Salernitana, invece, che fino all'ultimo ha avuto il sottofondo assordante dei propri tifosi di non voler giocare questo strano playout, avrà il ritorno all'Arechi, che si annuncerà gremito, nonostante le reticenze del caso. Con Marino in panchina, la squadra campana ha giocato bene e guadagnato punti molto preziosi.