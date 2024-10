Bundesliga, Behrens: “Non firmo maglie gay”. La risposta allo stadio dei tifosi del St. Pauli

Il match, come prevedibile, non ha avuto alcun avvenimento eclatante sportivamente parlando. La gara è terminata con un mero risultato a reti bianche, nonostante diverse occasioni da gol create. L'unica notizia degna di nota venuta fuori da questa partita non riguarda qualcosa di concretizzatosi sul terreno di gioco, bensì sugli spalti .

L'attaccante tedesco Kevin Behrens s'è infatti reso protagonista di una triste vicenda legata al mondo arcobaleno. Il giocatore del Wolsfburg s'è recentemente rifiutato di firmare una maglia dai colori che ormai rappresentano la comunità LGBT , affermando: " Non firmo cose gay ". Tale gesto ha fatto scalpore in Germania, e anche sullo stadio queste dichiarazioni gli sono state fatte pesare significativamente.

L'intera tribuna del St. Pauli, infatti, ha esposto manifesti contro le dichiarazioni di Behrens. Sono arrivate immagini (potete trovarle qui) di fan che reggono cartelli di colore arcobaleno con su scritto: "Kevin, vergognati". Su un altro un chiaro messaggio a supporto della comunità LGBT, dove viene scritto e manifestato in modo fiero il proprio orientamento sessuale. Addirittura, prima della partita, c'era stata addirittura la proposta di far risplendere lo stadio Millerntor dei colori dell'arcobaleno. La partita di Behrens, per concludere, è stata anonima. Forse, sarà stato sopraffatto dal trattamento riservatogli dai tifosi per il suo recente comportamento.