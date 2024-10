È andato in scena ieri in Germania la centonovesima edizione del derby di Turingia tra Carl Zeiss Jena e Rot-Weiß Erfurt in occasione degli ottavi di finale della Coppa di Stato della Turingia. All’Ernst Abbe Sportfeld è tutto esaurito, oltre 12.000 spettatori presenti, atmosfera incandescente e sicurezza dispiegata su più fronti per scoraggiare possibili scontri.