È successo a Celle, una cittadina della Bassa Sassonia, in Germania . Dopo aver registrato un aumento di atti violenti o antisportivi in campo nelle competizioni giovanili, il presidente del comitato giovanile distrettuale Philipp Ziemen ha deciso di prendere una decisione drastica: annullate tutte le partite che riguardano ragazzi dai 10 ai 19 anni fino al 20 ottobre.

Secondo quanto riporta la Bild, il provvedimento arriva dopo l’ennesima rissa che ha visto coinvolte due formazioni Under 18 nell’ultimo weekend di campionato. “ I giocatori del JSG Lachtal e del JSG Westkreis – si legge – si sono attaccati a vicenda, e a questi si sono aggiunti anche diversi giovani spettatori. In campo sono volati diversi pugni . Il gioco ha dovuto essere interrotto quando il punteggio era sul 2-11”.

Violenze che, tra l’altro, non sono state neanche di poco conto. Si registrano infatti cinque persone ferite, di cui uno, in particolare, è stato anche successivamente portato in ospedale a causa dei traumi riportati. Stando a quanto scritto dal quotidiano tedesco, la polizia sta indagando per chiarire quanto accaduto.