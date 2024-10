Italia, Frattesi torna sulla spedizione in Germania

"Ciò che ci è un po' mancato nella spedizione dell'Europeo è stato il divertimento in campo che s'è visto col Belgio. Trascorrere tanti giorni in un ambiente non gioioso e simpatico come c'è ora ha influito sul rendimento di tutti i giocatori", ha detto Frattesi in conferenza stampa.