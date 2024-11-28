Gennaro Di Finizio

Chelsea-Brentford, le probabili formazioni del derby del West London
Le probabili formazioni di Chelsea-Brentford
Le probabili formazioni di Chelsea-Brentford
Le probabili formazioni di CIty-United
Una rivalità storica in quel di Manchester
Le parole dell'attaccante
Le parole dell'allenatore
Le parole dell'allenatore
Le pagelle del Milan
La cronaca della partita
Le parole del tecnico portoghese
Le parole del bomber italiano
La rete decisiva dell'ex Lazio
Match spettacolare a Debrecen
I precedenti tra le due squadre
Le parole dell'allenatore
Le parole dell'allenatore
La speranza dell'attaccante
Si giocherà il 7 dicembre
L'allenatore non ha dubbi
Caos in casa Sampdoria
Si aggiunge l'ultima squadra
Che partita degli olandesi
Le parole del direttore sportivo
Dove vedere la partita?
Le probabili scelte dei due allenatori
L'allenatore predica calma
L'attaccante dell'Empoli si sfoga
Le parole dell'argentino
L'ex difensore del Napoli
Le parole contro Harry Kane
Un altro infortunio