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Gennaro Di Finizio

Redattore

Giornalista pubblicista dal 2015, l'anno prima la Laurea in Scienze della Comunicazione. L'amore per il Cinema una fonte di ispirazione, la ricerca di una storia da raccontare. Poi il calcio, pane quotidiano.