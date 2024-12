Il Milan di Paulo Fonseca ha battuto per 2-1 la Stella Rossa in Champions League. Ecco le pagelle della squadra rossonera.

Il Milan si prende una vittoria importante contro una Stella Rossa che con coraggio ha provato a mettere in difficoltà i rossoneri fino alla fine. Un match, quello giocato dalla squadra serba, che ha visto mettere in campo tanta grinta fino alla fine, al punto da tenere tutto il pubblico di San Siro con il fiato sospeso.

Gabbia 6 - Sempre pronto quando chiamato in causa. La Stella Rossa non crea troppe occasioni da gol, lui è sempre sul pezzo.

Theo Hernandez 6 - Non riesce ad incidere in maniera importante, ma sotto il punto di vista della copertura riesce a dare sempre il suo contributo.

Musah 5 - E' lui a perdere la palla che poi finirà in rete grazie al tiro di Radonjic. Non una prestazione convincente. ( Dall'83' Camarda 6,5 - C'è il suo zampino sul gol di Abraham).

Loftus-Cheek 6 - Nemmeno mezz'ora in campo. Approccio positivo, poi l'infortunio. ( Dal 28' Chukwueze 6 - Non un avvio spumeggiante, ma quando prende le misure degli avversari rappresenta costantemente una spina nel fianco).

Morata 6 - Troppo poco per capire realmente cosa avrebbe potuto dare in una partita come quella contro la Stella Rossa. (Dal 29' Abraham 7 - Approccio fin da subito positivo. Tiene botta e alla fine è lui a mettere la firma definiva per la vittoria dei suoi).