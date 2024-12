Il Milan si prende la vittoria del match di Champions League contro la Stella Rossa: la decidono Leao e Abraham.

Gennaro Di Finizio Redattore 11 dicembre 2024 (modifica il 11 dicembre 2024 | 23:43)

Poteva e probabilmente doveva essere una serata di festa per il Milan, alla ricerca della vittoria in quel di San Siro contro la Stella Rossa. Una vittoria che avrebbe consentito ai rossoneri di portarsi a ridosso della zona verde della classifica, quella che proietta direttamente verso gli ottavi di finale.

Per Paulo Fonseca, dopo ben tre vittorie di fila in Champions League, il 2-1 è un risultato importante e che lancia la sua squadra in una dimensione molto interessante. Un Milan che ha provato ad imporsi già nel primo tempo, riuscendo a mettere alle stretta una Stella Rossa che nella prima parte ha creato poco.

Una partita, quella della squadra di casa, cominciata in maniera non particolarmente fortunata, con gli infortuni di Morata e Loftus-Cheek che hanno fin da subito condizionato la serata della squadra di Fonseca.

Dentro, al loro posto, Chukwueze ed Abraham, e proprio l'ex Roma ha avuto un impatto importante sulla partita, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari con una grinta che ha scaldato anche il pubblico di San Siro.

Milan-Stella Rossa, la rete di Leao sblocca tutto — Proprio a ridosso dell'intervallo è arrivato il gol che ha fatto esultare il Meazza, per l'importanza ma anche per la caratura dell'esecuzione. La firma è quella di Rafael Leao, controllo con il destro e tiro di mancino per l'1-0 rossonero.

Un gol che ha così dato un'importante iniezione di fiducia alla squadra rossonera che ha così legittimato un buon primo tempo, giocato su ritmi positivi e con il giusto piglio. Poi la ripresa e la grande paura che ha aperto la seconda parte.

Milan-Stella Rossa, il ritorno dei serbi — La squadra ospite è entrata in campo nella ripresa con un altro spirito, quello di chi vuole assolutamente rimettere in piedi il risultato e farlo con ogni mezzo a disposizione. Il Milan, invece, è tornato sul terreno di gioco con un piglio diverso e qualche concessione di troppo agli avversari.

La mazzata per il pubblico rossonero è arrivato dopo una ventina di minuti: a trovare la rete del pari è stato l'ex Torino Nemanja Radonjic, abile a sfruttare l'occasione e mettere dentro il pallone con un tiro difficilmente prendibile da un buon Maignan fino a quel momento.

Doccia gelata per i rossoneri che si sono ritrovati così a dover rimettere tutto in discussione, con un gol che ha tagliato le gambe ad una squadra che stava provando a gestire la situazione. Poi l'illuminazione, non senza polemiche.

Milan-Stella Rossa, l'eroe è Tammy Abraham — A mettere la firma finale su una partita che rischiava davvero di complicarsi, è stato Tammy Abraham con un gol di rapina arrivato a ridosso del 90esimo minuto: palla che carambola proprio sui piedi dell'ex Roma che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e firma il gol partita.

Una vittoria importantissima per il Milan che si proietta cosi nella parte alta della classifica: con due partite ancora da giocare, i rossoneri possono ancora sperare di rientrare tra le prime otto e strappare il pass diretto per gli ottavi di finale.