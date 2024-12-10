Milan-Stella Rossa, due i doppi ex di questo doppio confronto di Champions League. La "Stella" nel cuore di Jovic il rossonero, la rampa di lancio per Krunic
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Milan-Stella Rossa torna a disputarsi in Champions League 18 anni dopo l'ultima volta. Sono cambiate tante cose da quel 9 agosto 2006, quando un gol di Inzaghi aprì la strada per la qualificazione ai gironi. Nella storia di questo match, diversi sono stati i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Il più celebre è sicuramente Dejan Savicevic, ex centrocampista e vincitore della competizione con tutte e due i club. Appuntamento a mercoledì 11 dicembre per una sfida importante per le sorti dei rossoneri e la qualificazione quantomeno ai playoff del girone unico. Serbi in buona forma dopo aver trovato la prima vittoria contro lo Stoccarda al "Marakana".
Milan-Stella Rossa, gli altri doppi ex: sono stati anche compagni di squadraQuesta partita di Champions League ha valenza doppia per due giocatori in particolare. Luka Jovic e Rade Krunic sono gli atleti che hanno avuto la possibilità di vestire le maglie di Milan e Stella Rossa. Percorsi particolari, in due momenti diversi della carriera, ma ugualmente importanti.
Per Jovic il club serbo è stato l'inizio di tutto. Otto anni, era questa l'età anagrafica del giovanissimo Luka quando è entrato a far parte delle giovanili della Stella Rossa. Indimenticabile per l'attaccante l'esordio nella stagione 2013-2014: gol nel 3-3 contro il Vojvodina a soli 17 anni in altrettanti minuti giocati. Con i rossobianchi ha totalizzato 13 reti in 38 presenze fino al 2016.
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Per Krunic il Milan è stato il coronamento di un sogno dopo la grande stagione all'Empoli nel 2019. L'adattamento in rossonero non è stato dei migliori, con nessuna rete e sole 18 presenze nel 2019-2020. Poi le quasi 40 partite giocate l'anno seguente e la titolarità in Europa League, con la prima rete nell'1-3 contro il Celtic. In totale 139 presenze all'ombra di San Siro con 3 reti e 6 assist.
Curiosità: i due giocatori sono stati compagni di squadra nel Milan nella stagione 2023-2024.
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