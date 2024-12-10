Tifosi Milan in clima derby su Twitter: "Jovic sa come segnare all'Inter"

Milan-Stella Rossa torna a disputarsi in Champions League 18 anni dopo l'ultima volta. Sono cambiate tante cose da quel 9 agosto 2006, quando un gol di Inzaghi aprì la strada per la qualificazione ai gironi. Nella storia di questo match, diversi sono stati i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Il più celebre è sicuramente Dejan Savicevic, ex centrocampista e vincitore della competizione con tutte e due i club. Appuntamento a mercoledì 11 dicembre per una sfida importante per le sorti dei rossoneri e la qualificazione quantomeno ai playoff del girone unico. Serbi in buona forma dopo aver trovato la prima vittoria contro lo Stoccarda al "Marakana".

Krunic, ex Milan ora alla Stella Rossa (Foto di Srdjan Stevanovic/Getty Images)

Milan-Stella Rossa, gli altri doppi ex: sono stati anche compagni di squadra

Questa partita di Champions League ha valenza doppia per due giocatori in particolare. Luka Jovic e Rade Krunic sono gli atleti che hanno avuto la possibilità di vestire le maglie di Milan e Stella Rossa. Percorsi particolari, in due momenti diversi della carriera, ma ugualmente importanti.

Per Jovic il club serbo è stato l'inizio di tutto. Otto anni, era questa l'età anagrafica del giovanissimo Luka quando è entrato a far parte delle giovanili della Stella Rossa. Indimenticabile per l'attaccante l'esordio nella stagione 2013-2014: gol nel 3-3 contro il Vojvodina a soli 17 anni in altrettanti minuti giocati. Con i rossobianchi ha totalizzato 13 reti in 38 presenze fino al 2016.

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Per Krunic il Milan è stato il coronamento di un sogno dopo la grande stagione all'Empoli nel 2019. L'adattamento in rossonero non è stato dei migliori, con nessuna rete e sole 18 presenze nel 2019-2020. Poi le quasi 40 partite giocate l'anno seguente e la titolarità in Europa League, con la prima rete nell'1-3 contro il Celtic. In totale 139 presenze all'ombra di San Siro con 3 reti e 6 assist.

Curiosità: i due giocatori sono stati compagni di squadra nel Milan nella stagione 2023-2024.