Ciro Immobile leader vero! L'attaccante italiano del Besiktas mette la firma nel big match contro il Fenerbahce.

Gennaro Di Finizio Redattore 7 dicembre 2024 (modifica il 7 dicembre 2024 | 19:40)

Il calcio turco si è goduto in questo weekend uno dei match di cartello del campionato, in grado di attirare sempre l'attenzione del pubblico non soltanto nazionale ma anche estero. Se poi la sfida diventa tra due bomber come Edin Dzeko e Ciro Immobile, che in Italia hanno scritto pagine di storia recente decisamente importanti, è chiaro che l'attenzione aumenta anche nel nostro paese.

Il Fenerbahce, ad oggi diretta concorrente della capolista Galatasaray, è stato superato proprio dai bianconeri del Besiktas per 1-0, con un risultato per alcuni sorprendente, considerando che proprio la squadra allenata da mister Serdar Topraktepe (succeduto all'esonero di Giovanni van Bronckhorst) arrivava proprio da un momento di crisi importante.

Ben sei partite senza vittoria, con due pareggi e quattro sconfitte, i risultati che hanno accompagnato il Besiktas alla vigilia dell'importante sfida contro il Fenerbahce. Un match che anche per questo veniva visto dai più molto importante per tutto l'ambiente bianconero che sperava di poter vedere un cambio di marcia con l'arrivo del nuovo allenatore. Nei fatti, è stato proprio cosi.

Besiktas-Fenerbahce, mentalità e personalità — La vittoria del Besiktas è stata costruita sulla personalità di una squadra che aveva bisogno di venire fuori da una situazione di crisi che durava ormai da troppo tempo. E proprio per questo il tecnico Serdar Topraktepe si è affidato proprio a quei calciatori di esperienza per cercare di costruire quanto meno una struttura mentale importante ed in grado di trovare risultati nell'immediato.

Certo, non si può di certo dire che i bianconeri abbiano dominato: anzi, il Fenerbahce in più di un'occasione è andato vicino a trovare la rete del vantaggio, ed anche i numeri confermano questo trend. Basti pensare che gli xG (expected goals) per gli ospiti si attestano ad 1, mentre 0.98 per il Besiktas.

Besiktas-Fenerbahce, la decide (quasi) Immobile — A meno di venti minuti dalla fine della partita, è stato Ciro Immobile (in un certo qual modo) a decidere un match che stava andando per l'ennesima volta verso una meta senza vittoria. A tirare fuori dai guai i bianconeri ci ha pensato l'ex Lazio, o quanto meno cosi sembrava fino a qualche minuto fa.

Si, perchè il gol decisivo dei bianconeri è arrivato su un cross dalla sinistra di Oxlade-Chamberlain, apparentemente deviato di tacco proprio dal bomber campano. Tanto è vero che è stato lo stesso Immobile ad esultare subito dopo il gol, trovando anche il favore dei compagni.

Solo in un secondo momento è arrivata la conferma: il pallone non è stato deviato da Immobile che, ad oggi modo, con un ottimo movimento si è fatto trovare nella posizione giusta ed ha evidentemente disturbato il portiere avversario. Il gol, però, è di Oxlade-Chamberlain, ma poco importa ai tifosi del Besiktas che rompono la crisi dopo ben sei partita ed un esonero.