Topraktepe carica il Besiktas: “Vinciamo il derby per i nostri tifosi”

Topraktepe carica il Besiktas alla vigilia del derby di Istanbul contro il Fenerbahce di Mourinho. Le parole dell'allenatore

Enrico Pecci Redattore 6 dicembre - 20:30

José Mourinho ha infiammato la vigilia di Besiktas-Fenerbahce con una conferenza stampa delle sue. Lo "Special One" ha prima risposto a Guardiola sulle Premier League in bacheca, per poi sbattere letteralmente la porta in faccia a CR7. Il tecnico portoghese ha chiuso al possibile arrivo a gennaio dell'attaccante dell'Al-Nassr. Nella vigilia del derby di Istanbul ha parlato anche Serdar Topraktepe, allenatore ad interim del Besiktas dopo l'esonero di van Bronckhorst.

Topraktepe ci crede: "Ho piena fiducia, vinceremo il derby davanti ai nostri tifosi" — Il tecnico turco ha caricato così i suoi giocatori prima del derby col Fenerbahçe: "La nostra vittoria salverà il prestigio vostro e del club. So che potete raggiungere questo obiettivo. Vedo quanto siete tutti impazienti. Lo so, non deluderemo i nostri tifosi".

"La nostra unica via d'uscita davanti ai nostri tifosi è vincere. - ha dichiarato Topraktepe - Vinceremo sicuramente, ho piena fiducia. La mia richiesta alla squadra è di non mollare mai in campo e di dare il massimo. Facciamo questo per i nostri tifosi".

Anche i due capitani della squadra, Mert Günok e Necip Uysal, hanno detto riguardo al derby di domani: "Andiamo ad affrontare la partita più importante della stagione. Gli eventi fuori dal campo non sono affari nostri. Dobbiamo far sorridere i tifosi del Beşiktaş. Abbiamo una grande opportunità davanti a noi. Siamo motivati ​​e apriamo una nuova pagina vincendo in casa". Il derby di Istanbul si preannuncia infuocato.