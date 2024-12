Besiktas e Fenerbahce si affronteranno nel sentitissimo derby di Istanbul: in 136 partite complessive disputate in campionato 42 vittorie delle Aquile Nere contro le 46 dei Canarini Gialli (45 i pareggi)

Sergio Pace Redattore 5 dicembre - 08:46

Il derby di Istanbul Besiktas-Fenerbahce è in programma sabato 7 dicembre alle ore 17:00. Al Tupras Stadyum le Aquile Nere affronteranno i Canarini Gialli nel match valevole per la quindicesima giornata di Super Lig. Il Besiktas, che ha salutato l'allenatore Giovanni Van Brockhorst subito dopo il match perso in casa per 3-1 contro il Maccabi Tel Aviv in Europa League lo scorso 28 novembre, è ripartito con un pareggio in trasferta in campionato contro l'Hatayspor.

La testa della classifica è ormai irraggiungibile per Ciro Immobile e compagni. Il Galatasaray comanda in vetta al campionato con 35 punti, a + 3 sul Fenerbahce. Il Besiktas, quinto e con 22 punti, ha perso diversi punti per strada ed è decisamente attardato. Nelle ultime cinque partite di campionato il Besiktas ha ottenuto 2 pareggi e 3 sconfitte, mentre il Fenerbahce di Edin Dzeko e compagni ha vola sulle ali dell'entusiasmo con 5 successi di fila.

Nonostante un inizio di stagione non in linea con le aspettative, l'ex bomber della Lazio Immobile sta lasciando il segno anche nel campionato turco. Sono 9 i centri del 34enne attaccante italiano in 12 presenze, di cui 11 da titolare. Immobile è al momento il capocannoniere della Super Lig turca, dietro di lui Simon Banza (Trabzonspor), Krzystof Piatek (Basaksehir) e Dzeko (Fenerbahce) con 8 gol.

Precedenti Besiktas Fenerbahce — Gli incontri tra Besiktas e Fenerbahce non sono mai stati banali. Nel corso degli anni le due squadre hanno dato vita a partite intense ed equilibrate, con risultati talvolta anche eclatanti. In 136 partite complessive disputate in campionato il Besiktas ha ottenuto 42 vittorie contro le 46 del Fener, mentre 45 sono stati i match che si sono conclusi con un pareggio. Le Aquile Nere hanno realizzato 157 reti, 158 quelle messe a segno dai Canarini Gialli.

Numeri che mettono in evidenza un certo equilibrio. In 360 partite complessive, considerando tutte le competizioni, il Besiktas si è imposto in 127 match, con 97 pareggi e 136 vittorie del Fener (458 gol dei bianconeri, 501 le reti dei gialloblù).

Statistiche — In un secolo di sfide sono state tre le partite tra Besiktas e Fenerbahce che si sono concluse con il risultato più largo (più di 5 gol). Il 17 gennaio dicembre 1930 il Fenerbahce dilagò 5-0 sul Besiktas. Le Aquile Nere risposero qualche anno dopo con un 7-1 inferto ai rivali. Il Fener rifilò 7 reti al Besiktas senza subire alcun gol il 6 dicembre 1958.

Tra l'1 aprile 1973 e il 26 agosto 1973 il Fenerbahce mise in fila 5 vittorie consecutive contro il Besiktas. Rendimento migliorato tra il 5 maggio 2007 e il 3 maggio 2009 con ben 6 successi di fila. Il Besiktas ha invece infilato 7 vittorie consecutive tra il 21 agosto 1989 e il 12 maggio 1990. Il record di 8 pareggi consecutivi è stato stabilito tra il 20 maggio 1984 e il 17 novembre 1985. Tra il 19 gennaio 1986 e l'8 agosto 1990 in 21 partite di fila le due squadre non hanno mai ottenuto un pareggio.

Il Fenerbahce ha stabilito la serie di imbattibilità più lunga (17 partite) tra l'8 novembre 1954 e il 3 gennaio 1960. Dodici invece le partite consecutive da imbattuto per il Besiktas in tre intervalli (1943-1945, 1984-1986, 1990-1993). La partita con il maggior numero di gol stabilito risale all'11 agosto 1974, Besiktas-Fenerbahce 5-4.

Rıza Çalımbay ha collezionato il maggior numero di presenze nel Besiktas (62), seguito da Hakkı Yeten (58). In casa Fenerbahce Müjdat Yetkiner primeggia con 51 presenze, 50 apparizioni invece per Naci Bastoncu. Tra i migliori marcatori annoveriamo Hakkı Yeten (Besiktas) con 32 gol, Cemil Turan (19 reti con il Fenerbahçe), Şeref Görkey (13 marcature con le Aquile Nere, stesso bottino per Metin Tekin) Alex (13 realizzazioni con i Canarini) e Şevket Yorulmaz, realizzatore di 10 gol in maglia Beşiktaş.