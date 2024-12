Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, si è sfogato contro gli errori arbitrali nel corso di un'intervista.

La Roma ha cominciato una nuova fase della sua stagione con l'arrivo di Claudio Ranieri. Dopo aver dovuto salutare Daniele De Rossi prima ed Ivan Juric poi, la società ha deciso di optare per un volto che nella capitale viene assolutamente apprezzato da tutti. Ranieri, al tempo stesso, è ben consapevole di avere attorno a sé un ambiente che ha tutte le intenzioni di difenderlo e tutelarlo, ma al tempo stesso non vuole steccare in questa nuova avventura sulla panchina giallorossa.

Ecco perchè l'allenatore chiederà molto ai suoi giocatori in questa prima fase, soprattutto sotto il punto di vista mentale: per lavorare tatticamente c'è stato poco tempo, l'allenatore avrà dunque puntato su quelle che sono le peculiarità caratteriali dei calciatori, nella speranza di ricavare delle prestazioni di personalità.

Ranieri sa il fatto suo, questo è un dato incontrovertibile. La società lo ha scelto proprio nella speranza di poter dare una sterzata alla stagione. Insieme a Ranieri, durante la conferenza stampa di presentazione, c'era anche Florent Ghisolfi, uno che ormai in questi mesi è diventato un volto di riferimento per i tifosi romanisti.

Roma, Ghisolfi tuona sui casi arbitrali — "Italiano, francese, comme vous le souhaitez, come preferisci. L’italiano lo sto studiando, in certi momenti è fondamentale essere chiari e non interpretabili. Lavoro in Italia e mi scuso per il ritardo", ha ammesso subito Ghisolfi durante l'intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere dello Sport.

Il direttore sportivo della Roma non si nasconde assolutamente dietro un dito ed attacca in maniera importante quanto accaduto per quanto riguarda i casi arbitrali: "In questa stagione la Roma ne ha subìti sette accertati, riconosciuti dalle principali testate nazionali e dalle moviole televisive", ha detto Ghisolfi.

"Nonostante ciò, il club ha sempre evitato di esasperare i toni della polemica, anche per non concedere alibi alla squadra in un momento tecnico particolare", la specifica da parte del ds che ha dunque anche spiegato perchè la Roma non si è mai esposta in maniera netta per "denunciare" gli episodi controversi di mercato.

Roma, lo sfogo di Ghisolfi — Ghisolfi è anche tornato su quanto accaduto in questi mesi in casa Roma, le decisioni del club anche in relazione agli allenatori ed il motivo, dunque, per il quale si è atteso un po' di tempo prima di andare a puntare il dito contro questi casi arbitrali: "Ecco, spudorati. Crediamo di averlo dimostrato in questi quattro anni. Io sono arrivato da pochi mesi, ma mi sono fatto un ripasso della gestione americana", ha ammesso Ghisolfi.

"La società ritiene di dover tutelare la propria immagine e quella dei propri tesserati salvaguardando gli interessi dei tifosi, che sono sempre in prima linea e riempiono l’Olimpico", ha poi detto ancora il direttore sportivo.

Insomma, il club ha preso una posizione molto seria attorno alla questione arbitrali, e lo ha fatto con grande decisione e con parole molto fori. Ancora Ghisolfi ci ha tenuto a sottolineare quella che è la posizione della Roma: "Errori e disfunzioni arbitrali di questa portata rischiano di compromettere una stagione intera e di produrre un grave danno economico", le sue parole.