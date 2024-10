Roma, Gervasoni risponde a Ghisolfi: “I micro-pestoni non sono rigori”

Protesta veemente da parte di Ghisolfi che si è complimentato con la squadra per l'ottima prestazione fornita sul terreno verde di gioco, ma non ha usato troppi giri di parole per commentare l'operato dell'arbitro. "Non sono solito parlare dell'arbitraggio ma quello che è successo è inaccettabile, tutto il mondo ha visto che su Baldanzi era rigore . C'è il Var e non capisco perché non intervenga. Esigo rispetto per il mister e i giocatori. Non abbiamo ancora parlato con l'arbitro ma chiederemo sicuramente spiegazioni".

Gervasoni risponde a Ghisolfi

A far chiarezza sull'episodio dubbio ci ha pensato Andrea Gervasoni, ex arbitro e attuale vice commissario della CAN A, intervenuto ad Open Var a Dazn: "Rigore non dato alla Roma? Entrambi i calciatori guardano in alto, lo riteniamo uno scontro fortuito di gioco. Lo paragoniamo a quello di Di Lorenzo in Napoli-Monza come tipologia. Riteniamo che l’intervento in Como-Verona sia sotto la nostra soglia, non vogliamo che micro-pestoni siano rigori. Gli step on foot devono essere chiari per essere puniti in giallo”.