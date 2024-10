Alla vigilia del match di campionato contro il Monza all'U-Power Stadium, valevole per la settima giornata di campionato, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Roma , Ivan Juric . Queste le sue parole dalla sala stampa del centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria: "Il Monza è una squadra che gioca molto bene a calcio. Ha raccolto meno di quello che meritava. Raffaele ha creato un'ottima squadra, c'è un sincronismo ottimo. Li ho visti dal vivo e mi hanno fatto una grande impressione. La trasferta a Monza importante anche per il seguito di tifosi? La situazione negativa è chiara ma la loro presenza è straordinaria, veramente bella. Sappiamo bene che non sono contenti della situazione ma la pressione può trasformarsi da negativa a positiva. Le vittorie non erano scontate, ora fare la terza aiuterebbe ad avvicinarsi alla parte sopra della classifica. Vincere questa sarebbe fantastico".

Sulle occasioni mancate contro l'Elfsborg in Europa League: "Abbiamo avuto 5-6 occasioni nitide contro l'Elfsborg. Quello che mi è piaciuto della trasferta è stato arrivare in quegli spazi chiusi. Poi ci vuole qualità, lavoro e posizione del corpo nel migliorare negli ultimi metri. Bisogna alzare il livello in qualità e concezione degli spazi. Io continuo a dire che l'altro giorno è stata fatta un'ottima partita, sia a livello di pressing che di intensità. L'intensità e il pressing sono stati giusti e ottimali. La squadra è in crescita. Solo contro il Venezia nel primo tempo ho visto un po' di sofferenza".

La Roma può essere competitiva in tutte e tre le competizioni (campionato, Coppa Italia ed Europa League)? Juric ha chiarito: "La partita dell'altro giorno è esemplificativa, mi è piaciuta tanto, la squadra sta reagendo bene. Al di là del sconfitta ho visto concetti giusti. Abbiamo sbagliato nelle scelte e negli ultimi metri. L'obiettivo è crescere tutti per competere in Serie A, in Europa League e in Coppa Italia. Nelle ultime due partite abbiamo portato a casa sei punti, ci stiamo avvicinando. Per competere su tutti i fronti nella maniera migliore per me bisogna usare più giocatori possibili. L'assenza di Saelemaekers pesa ed è un po' un problema, lui è in grado di fare tutto. Ma vedremo in futuro se si può fare bene su tutti e due i fronti". L'esonero di De Rossi è stato assorbito nel miglior modo possibile? La risposta di Juric: "Lorenzo (Pellegrini) ha spiegato bene cosa è successo e come ha vissuto il momento. Secondo me i ragazzi stanno lavorando benissimo e sono molto concentrati su quello che stiamo facendo. Vedo molti passi in avanti rispetto a quelli che mi aspettavo. Vero, mancano dei dettagli sia a livello di gioco sia a livello di aggressione, ma arriveranno".