Una partita che, però, ha visto la Roma sul pezzo ed in grado di mettere in difficoltà gli avversari. Lo ha rimarcato in maniera molto netta anche Ivan Juric , intervento nel post partita ai microfoni di Sky Sport proprio per commentare la prestazione dei suoi.

"Ci sono tante cose positive, la squadra ha mosso bene la palla. Io ho visto tante occasioni, tanto gioco. Inutile pensare oltre, io ho una rosa di qualità e devo tirare fuori il meglio. Sono soddisfatto di molte cose, altre sono da migliorare. Ora bisogna concentrarsi sulle partite, sul Monza. Per me oggi a livello di gioco abbiamo fatto passi avanti impressionanti", ha detto l'allenatore della Roma all'emittente satellitare.

Roma, Juric ed il passaggio su Soulé

Il tecnico dei giallorossi ha risposto anche su Matias Soulè, oggi in campo per 65 minuti e sostituito nel secondo tempo da Dybala: "E' un ragazzo che si dà da fare, ha qualità. In questo momento non riesce a esprimere tutto il talento che ha ma non si nasconde, non soffre la pressione. Sono convinto che crescerà", ha detto Juric.