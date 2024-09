Argentina, Scaloni: “Dybala? Può servirci in qualsiasi momento”

"La convocazione di Paulo - spiega Scaloni - non ha alcuna relazione con la sua permanenza in Italia. Lo apprezziamo per quello che fa sul campo.

Le altre parole di Scaloni

"Ho parlato personalmente con Messi prima di annunciare la lista per vedere come stava - aggiunge poi Scaloni -. Non si era allenato quindi ho ritenuto opportuno non inserirlo. Mi ha detto che sta migliorando ed è questione di tempo prima che torni a giocare con la sua squadra. Speriamo lo faccia presto, così potrà rispondere alla prossima chiamata. Penso che Ángel Correa indosserà la maglia numero 10. Non è un problema: sappiamo che la 10 ha un proprietario e sappiamo chi è. È una maglia alla quale siamo molto affezionati".