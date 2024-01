A sud di Santa Fe: una strada intitolata a Scaloni, il Ct Mundial…

In nessun luogo Lionel Scaloni si sente più a suo agio che a Pujato, nel dipartimento di San Lorenzo. Il commissario tecnico della Nazionale argentina ha vinto la Coppa del Mondo a Qatar 2022, ma gira per la sua città natale, a sud di Santa Fe, come uno del posto. Dopo aver scattato foto, firmato autografi e realizzato i sogni di diversi fan, lo scorso fine settimana ha ricevuto un altro grande tributo.