Una salita infernale in bici per il Ct mondiale: Scaloni ce la fa anche stavolta…

“È stata un'esperienza incredibile conoscere queste montagne mitiche”, ha dichiarato Scaloni dopo aver completato il percorso. Delgado, da parte sua, ha sottolineato la sua condizione fisica in un’intervista a La Nueva España: “Sono rimasto molto sorpreso dalla forza e dalla preparazione di Scaloni. Sapevo che stava bene, ma non mi aspettavo una prestazione del genere”. E ha aggiunto: “Ha accettato in fretta, era motivato dalla sfida che gli abbiamo posto, e abbiamo già visto che è stata la decisione giusta quella di portarlo qui”.

Nel bel mezzo della pedalata, il tecnico dei campioni del mondo ha parlato del suo amore per il ciclismo: “Da quando ho lasciato il calcio mi sono appassionato al ciclismo e ogni giorno pedalo per un’ora e mezza, anche se più in mountain bike che su strada. Non vedevo l’ora di venire a vedere queste mitiche montagne della Vuelta di Spagna, famose in tutto il mondo, e per questo sono stato felicissimo di accettare l’invito”.