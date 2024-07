Argentina, la moglie di Di María: “Fategli giocare 11 minuti contro il Cile”

Jorgelina Cardoso a "Radio La Red": "Non so esattamente se sarà così ma, ad essere onesti, è una grande idea. Se lo merita, se lo meritano le persone che vogliono vederlo e che non hanno potuto viaggiare per la Copa América"

Jorgelina Cardoso, moglie di Di María, ha lasciato intendere ieri che Ángel potrebbe giocare ancora un'ultima volta con l'Argentina. Nonostante il 36enne abbia annunciato il suo ritiro dalla Nazionale dopo la vittoria della Copa América, entrambi vorrebbero che disputasse qualche minuto nella prossima gara ufficiale dell'Albiceleste.

Argentina, parla la moglie di Di María — La compagna del Fideo ha parlato a "Radio La Red" della possibilità che il marito giochi 11 minuti, il numero che porta sulla maglia. Quando? Nella partita che l'Argentina disputerà contro il Cile a inizio settembre, valida per le qualificazioni sudamericane alla Coppa del Mondo 2026.

Di María con la Copa América (Foto tratta da profilo X @Argentina)

"Ho sentito che volevano giocare qui la sua partita d'addio. Non so esattamente se sarà così ma, ad essere onesti, è una grande idea. Se lo merita, se lo meritano le persone che vogliono vederlo e che non hanno potuto viaggiare per la Copa América", ha detto Lady Di María.

Jorgelina Cardoso ha riflettuto sul fatto che entrambi gradirebbero un'iniziativa del genere, e che l'ex giocatore di Rosario Central, Real Madrid, PSG e Juventus sarebbe "felicissimo", perché la gente vuole salutarlo e ovviamente "se lo meritano entrambi".

Di María verso il gettone numero 146 in Nazionale? — Di María ha iniziato la sua 145esima sfida per l'Albiceleste nella finale della Copa América, in cui la Selección ha battuto la Colombia per 1-0.

Lo scorso novembre, dopo aver battuto il Brasile in un match di qualificazione, Di María aveva annunciato che la sua presenza in Nazionale aveva una data di scadenza e che la sua carriera internazionale si sarebbe conclusa con la Copa América.