Parla Totti: “Io e Daniele siamo amici, nessun problema fra noi. Juric? Partito bene…”

"Solo chiacchiere, alimentate dal momento che sta passando la Roma. Juric? E' partito bene, deve continuare così"

Michele Bellame 1 ottobre - 15:29

Torna a parlare Francesco Totti, e lo fa da Nettuno, durante un evento di padel al Conti Sport Center. L'ex campione giallorosso fa luce sulle voci di una rottura dell'amicizia con Daniele De Rossi.

"Troppe chiacchiere: io e Daniele parliamo d'altro" "Si diceva che lui mi veniva a dire le cose che succedevano a Trigoria ma non è affatto vero: parliamo di calcio, certo, ma anche di vita privata". Le parole di Francesco Totti mettono fine al chiacchiericcio emerso in questo periodo, sull'amicizia - solida - con Daniele De Rossi. Le due bandiere giallorosse continuano a rimanere amiche, al netto delle scelte professionali. "Ci sono troppe chiacchiere. Non ci sono problemi. Hanno amplificato queste voci scorrette durante il suo percorso da allenatore". Precisa Totti, che poi dice la sua anche sull'inizio stagionale di Ivan Juric.

"Juric è partito bene, ma guai a rilassarsi" Due vittorie ed un pareggio sono un buon biglietto da visita per l'inizio sulla panchina giallorossa dell'allenatore serbo: la pensa allo stesso modo anche Francesco Totti. "Sicuramente è partito bene - dice Totti - ma può non bastare: Roma è una piazza particolare ed esigente: si spera possa continuare così, anche in Europa".

"Fischi? Momento non facile..." — A proposito di ambiente particolare ed esigente, Totti dice la sua anche sui fischi provenienti dagli spalti all'indirizzo di alcuni giocatori della Roma, in particolare Cristante e Pellegrini: "Le cose attualmente non vanno bene, se non ha carattere e motivazione adeguati, puoi non sopportare le contestazioni. Loro due sono grandi giocatori e possono riconquistare i tifosi".