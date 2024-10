Da Roma: Juric a rischio esonero, ritorna De Rossi

Juric sulla graticola: pronto il ritorno di De Rossi

Niente è da escludere, quindi. Dopo la sconfitta in Svezia, e dopo la prestazione incolore contro il Venezia, l'ex allenatore di Torino e Genoa è già sulla graticola. La sconfitta in Svezia contro l'Elfsborg, per la terza settimana di Europa League, ha lasciato molte perplessità al di là del risultato: ha ricordato, per certi aspetti, il crollo in Norvegia contro il Bodo/Glimt. Eppure, l'effetto Juric aveva fatto ben sperare: vittoria all'esordio contro l'Udinese e buon pareggio in Europa.