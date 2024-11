A seguire Tottenham-Roma di Europa League in tribuna c'era anche Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juventus è stato protagonista di un simpatico siparietto in videochiamata con...Paul Pogba!

Pizzicato dalle telecamere, la presenza di Allegri in tribuna al Tottenham Hotspur Stadium non è passata inosservata. L'ex tecnico dei bianconeri era stato accostato alla panchina della Roma dopo l'esonero di Ivan Juric. Allegri al momento si trova in Inghilterra per seguire un corso di inglese. Che ci sia all'orizzonte la possibilità di guidare una squadra in Premier League? Chi lo sa, nel frattempo Allegri è diventato protagonista di un simpatico siparietto in videochiamata con Pogba: "Ciao Paul!" (Fonte Video Account X Gianluigi Bagnulo"